Selfie çekerken denize düşen gencin cesedi bulundu

Mersin’de 29 Aralık’ta selfie çekerken denize düşerek kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz’ın sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

29 Aralık Perşembe günü kuvvetli yağışların ardından Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iskelede özçekim yaparken suya düşen üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın bulunması için deniz ve havadan yürütülen çalışmalar bugün de sürdü. Ekipler bugün açıktaki aramalarının yanında, gencin denize düştüğü bölgenin yakınında arama çalışması yaptı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı dalgıçlar, yaptıkları aramalarda iskelenin ayakları yakınındaki kayalıkların arasında Yılmaz'ın cesedini buldu. Bota alınan ceset, getirildiği Mersin Marina'dan ambulansa konularak otopsi için Mersin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merkez Toroslar ilçesindeki bir köprüden geçerken suya kapılarak Yalınayak deresine düşen otomobilde hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin aynı araçtaki 3 yaşındaki kızları Miray ile yakınları Sultan Uncu'yu (25) arama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.