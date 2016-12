Sigaranın içi, dışı dümdüz edilecek

Sigara ve obezite uygulamalarını ilk kez açıklayan Akdağ, “Yeşil dedektörlerle her vatandaş sigara denetimi yapacak. Obez eden gıda reklamlarına ‘kırmızı kuşak’ uygulaması getireceğiz” dedi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, SABAH Gazetesi Ankara Temsilciliği'ni ziyaret ederek sağlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tüm dünyaya örnek olan sağlıkta dönüşümün ikinci dönemini 2017'de başlatacaklarının müjdesini veren Akdağ'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:



HER VATANDAŞ DENETMEN

Sigara ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir ülke konumundaydık. Ancak son yıllarda bir geri gidiş oldu. Mücadele zayıfladı. Yeni yılda mücadeleyi tekrar başlatacağız. Yeşilay ile ortak çalışma yaptık. Denetimleri 'Yeşil dedektörlerle' yapacağız. Kapalı bir mekânda sigara içiliyorsa cep telefonuna indirilecek bir uygulama ile anında şikâyet edilebilecek. Sigara dumanından rahatsız olan her vatandaş bir denetmen olacak.



SİGARAYI DÜMDÜZ EDECEĞİZ

Düz paket uygulaması 2017'de uygulanacak. Öyle renkli, albenili sigaralar kalkacak. Sigaranın içi de dışı da dümdüz olacak. Sigarayı dümdüz edeceğiz. Markalar paketin tek bir yerinde tek belirlenmiş çok minik bir punto ile yazılacak. Paketin geri kalanı sigara uyarı fotoğrafları ile kaplanacak. Mekânların önlerine yapılan camekânlı sigara içilen bölümler tamamen yasaklanacak. Eğer bir çatı ve tek bir duvar bile varsa o alanlar da kapalı mekân sayılacak.



OBEZİTEYE KIRMIZI KUŞAK!

Obeziteyle mücadele tüm dünyada zor yürüyor. Çünkü reklamlar etkili. Obez yapan gıdaların reklamlarını yasaklamayacağız ama el koyacağız. Yiyecekleri sağlığa etkilerine göre 'kırmızı-sarı-yeşil' olarak sınıflandıracağız. Reklamın altında kırmızı logo ile belli bir hızda okunaklı olarak 'bu ürünü fazla tüketirseniz obeziteye yol açar, sağlığınıza ciddi zarar verir' yazılacak.



MAHALLEDE CHECK-UP

Kanser tedavisi için erken taramaları geliştireceğiz. Her mahalleye Sağlıklı Yaşam Merkezi kuracağız. Tüm tahliller yapılacak. Hasta gelmezse merkez çağıracak. Yani merkezlerde tüm vatandaşların ön check-up'ları yapılacak. Koruyucu merkez olacak. Tedavi için doğru yönlendirmeler yapılacak.



OBEZİTE DİZİSİ YAPACAĞIZ

Hem obezite hem de sigara ile mücadele kapsamında hazırlanmış kamu spotlarını yaygınlaştıracağız. Diziler içerisinde son anda senaryoya eklenmiş mesaj içerikleri yapay ve irite edici duruyor. Bunun yerine sadece obeziteyle mücadeleyi anlatan bir dizi filmi ya da film yaptırabiliriz. Mesela İngiltere'de bir şişman kızın hikâyesini dizi yapmışlar ve farkındalık için çok başarılı olmuş. Biz de buna benzer projeler yapacağız. Sadece 120 milyon bu için bütçe aldık. Bir hastaneyi eksik yaparız ama sağlıklı yaşamla ilgili çalışmaları destekleriz.



MÜFREDATA HER GÜN 30 DAKİKA ZORUNLU SPOR

Bakan Akdağ, sağlıklı yaşama anaokullarından başlanacağını söyledi. Akdağ, "Sağlıklı gıda nedir, sağlıklı yaşam nasıl olur anaokullarında anlatacağız. Milli Eğitim'den her gün yarım saat beden eğitimi dersinin koyulmasını isteyeceğiz. Ama bunun gerçek bir fiziksel egzersiz olması gerekiyor. Öğrenci her sabah derslere başlamadan önce spor yapacak" dedi.