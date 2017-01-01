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Son dakika: Ortaköy'de lı saldırı

İHA
  • Giriş Tarihi: 1.1.2017 01:37 Güncelleme Tarihi: 1.1.2017 03:27
Son dakika: Ortaköy'de silahlı saldırı
Son dakika: Ortaköy'de silahlı saldırı

Ortaköy'deki Reina 01.30 sıralarında lı saldırıya uğradı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis ve 35 sivil şehit oldu.

Görgü tanıkları teröristlerin Arapça bağırdıklarını iddia ettiler. Saldırı anında içeride 700-800 kişi bulunuyordu. Bir görgü tanığı Noel baba kıyafetli 2 kişinin kapının önündeki polisleri la tarayarak içeri girdiğini iddia etti.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıyı Noel baba kıyafetli 2 kişinin yaptığı iddia ediliyor.

Saldırının ardından polis bölgede operasyon yapıyor.

Ortaköy'de silahlı saldırı

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