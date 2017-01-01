Son dakika: Ortaköy'de terör saldırısı

Ortaköy'deki bir gece kulübü 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis ve 34 sivil şehit oldu, 40 kişi de yaralandı.

Beşiktaş Ortaköy'deki bir gece kulübünde Noel Baba kılığında iki terörist silahlı saldırı gerçekleştirdi. Açılan ateşte yaralananlar olduğunu bildirilirken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Ortaköy'deki gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda yaralananlar hastanelere sevk ediliyor.



Gece kulübü çevresinde önlem alan polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor. Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırıyı Noel baba kıyafetli birinin yaptığı açıklandı. Saldırının ardından polis bölgede operasyon gerçekleştirdi.





"ORTAKÖY'DEKİ SİLAHLI SALDIRISINDA EN AZ 35 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ortaköy'deki silahlı saldırı olayına ilişkin, "Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır." dedi.





Vali Şahin olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir. Bu bir terör saldırısıdır. Şu ana kadar kadar yapılan tespitlere göre en az 35 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bunların bir tanesi polis memuru, yine en az 40 yaralımız hastanelerde tedavi altındadır. Konuyla ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor. Arkadaşlar onun üzerinde çalışıyor. Bundan sonra daha detaylı açıklamalar sizlerle ayrıca paylaşılacaktır. Şu anda paylaşabileceğim kısaca bilgiler bunlardır."





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ORTAKÖY'DEKİ TERÖR SALDIRI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili yetkililerden bilgi aldığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.





SALDIRGANLARIN BİNDİĞİ İDDİA EDİLEN TAKSİ EMNİYET GÖTÜRÜLDÜ

Beşiktaş'taki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi emniyete götürüldü. Beşiktaş'ta ünlü bir gece kulübünde yılbaşı eğlencesi yaşandığı sırada biri polis 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığın terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.

SALDIRGANLAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ortaköy'de silahlı saldırı

BARACK OBAMA, HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

ABD Başkanı Barack Obama, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, masum insanların hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Eric Schultz tarafından yapılan yazılı açıklamada, ailesiyle birlikte Hawaii'de bulunan Obama'nın İstanbul'daki terör saldırısıyla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin aktarıldığı kaydedildi.

Obama'nın, "masum insanların hayatlarını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdiğini ve hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini" belirten Schultz, Obama'nın, ihtiyaç halinde Türk yetkililere gerekli destek ve yardımın yapılması hususunda da ekibine talimat verdiğini ifade etti.

Schultz'un açıklamasından kısa süre sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Ned Price da kısa açıklama yaptı.

"ABD, İstanbul'daki korkunç terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesini kullanan Price, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Price, NATO üyesi müttefik Türkiye ile terörün her türlüsüne karşı dayanışma haline olduklarını da vurguladı.

KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI&NBSP;DİON'DAN TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN PAYLAŞIM

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne yapılan terör saldırısında yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanada, İstanbul'da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler" ifadelerini kullandı.