Üçü de babası çıkmadı

Annesinin daha önce evlilik yaptığı Z.Ü. ve H.K.’nin babası olmadığını öğrenen Fethiye Karabulut, bir şok daha yaşadı... DNA testinde Hüseyin Ünlü’nün de Karabulut’un babası olmadığı ortaya çıktı

Fethiye Karabulut, bugüne kadar 3 kişiye "Baba" dedi ama hangisi gerçek babası bilmiyor. 33 yaşındaki Karabulut, son çare babasını bulabilmek için "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına çıktı. Müge Anlı ve ekibinin çalışması ile annesinin "Baban bu" dediği kişilere DNA tesit yapıldı. Ancak Karabulut'un babası yine ortaya çıkmadı. Annesinin daha önce evlilik yaptığı Z.Ü., H.K. ve son eşi Hüseyin Ünlü'den hiçbiri gerçek babası değildi.



'SENİN DEĞİL, DÖVEMEZSİN'

Fethiye Karabulut'un annesi Zöhre Ünlü, ilk olarak Z.Ü. ile görücü usulüyle evlilik yaptı. Akli dengesi tam yerinde olmayan Z.Ü.'den 7 ay sonra boşanan Zöhre Ünlü, kısa bir süre sonra bu kez H.K. ile evlendi. 12 yıl evli kaldığı ikinci eşinden de boşanan Zöhre Ünlü, 4 ay aradan sonra halen evli olduğu Hüseyin Ünlü ile nikâh kıydı. Babasını annesinin ikinci eşi H.K. olarak bilen Fethiye Karabulut, 10 yaşına geldiğinde annesinin daha önce de bir evlilik yaptığını ve babasının o olduğunu öğrendi. Fethiye Karabulut o anları, "Babam bildiğim kişi H.K. beni sürekli dövüyordu. Bir gün sopayla dövmeye kalkıştı. Annem önüne geçti ve 'Bu kız senin kızın değil, onu dövemezsin' deyince şok geçirdim. Bana da ilk evlendiği Z.Ü.'nün kızı olduğumu söyledi" diyerek anlattı.



'SON EVLENDİĞİM BABAN'

Fethiye'nin babasını araştırması annesi Zöhre Ünlü'yü rahatsız edince, anne başka bir iddia daha ortaya attı. Fethiye Karabulut, "Bir akşam eşimin ailesi ve annem hep birlikte oturuyorduk. Annem herkesin içinde bir anda, 'Sen ilk eşim Z.Ü.'nün değil son evlendiğim kişi olan Hüseyin Ünlü'nün kızısın' deyince gerçek babamın peşine düştüm" dedi.



MÜGE ANLI'DA İŞLER KARIŞTI

Babasının kim olduğunu öğrenmek için atv'de yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına çıkan Karabulut ile Hüseyin Ünlü'nün DNA'ları karşılaştırıldı. Ancak testte Ünlü'nün de Fethiye'nin babası olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu üç adamın babası olmadığını öğrenen Fethiye Karabulut, neye uğradığını şaşırdı.



Furkan KARA