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Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 06:40 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 06:41
Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı
Ankara'da trafik kazası: 5 yaralı

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir yolundan Kızılay istikametine seyreden Dilaver Y. (41) yönetimindeki 06 ZJL 65 plakalı otomobil, Konutkent kavşağında refüje çarparak yoldan çıktı.

Yol kenarındaki park alanında aydınlatma direklerini devirerek metrelerce sürüklenen otomobil bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada sürücü Dilaver Y. ile birlikte eşi Özlem, çocukları Elif Naz, Yaren Sıla ve Aygül Ecril yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla hastanelere sevk edildi.

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