Fabrikada kazan patladı, 4 işçi yaralandı

İzmir'in Ailiağa İlçesi'ndeki Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Demir eritme kazanının belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Aliağa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Kentte faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasındaki ocakta, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden Selim Altıcı, Cemal Alakuş, Cihan Karanlıkdere Musa Altay yaralandı.

Aliağa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Selim Altıcı, vücudundaki ağır yanıklardan dolayı ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.