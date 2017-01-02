İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

Bugün İstanbul'da hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrik kesintisi ne kadar sürecek, ne zaman gelecek? İşte tüm bu soruların cevabı...

Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'ın açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., SERÇE KALE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4567-8775)



- MURATPAŞA Mh., SOFULAR Cd., İPEK Sk., ÇAYIR Sk., MERKEZ Sk., ATA Cd., KARAKOL Sk., SERİN Sk., ÖZ Sk., UĞUR Sk., CAMİ Sk., AYGÜN Sk., BAĞ Sk., AKYOL Sk., MERAM Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4568-8072)



- ZEKERİYAKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Cd., AYAZMA Sk., SEYHAN Sk., SOĞUKSU Sk., TOPÇU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4623-4303)



- ZEKERİYAKÖY Mh., DÖNMEZ Sk., ORTANCA KONAKLARI.DÖNMEZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4621-4147)



- MADEN Mh., ÇIRÇIRTEPE YOLU Sk., AKDOĞAN Sk., EFLATUN ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4622-4195)



- ADNAN KAHVECİ Mh., ERENLER Cd., ANADOLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4648-22516-22517)



- MURATPAŞA Mh., SİTELER Cd., 1. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4670-8086)



- ADNAN MENDERES Mh., BALKIZ Sk., BALÖZÜ Sk., EGEMEN Cd., GÜLBAĞLAR Cd., MEŞE TARLA Cd., SULTAN ÇELEBİ MEHMET Cd., VEZİRTEPE Sk., KURŞUNLU Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4663-29211 TM)



03 Ocak 2017 Salı günü planlı kesinti programı

- YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ZORLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4578-8524)



- MURATPAŞA Mh., RAMİ KIŞLA Cd., CİCOZYOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4577-8850)



- GÜMÜŞDERE Mh., KEMERBURGAZ Sk., GÜMÜŞDERE Cd., ÜSKÜP Sk., SUNA Sk., UZUNOLUK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4627-4322)



- CİBALİ Mh., SALİHPAŞA Cd., PEKMEZCİ Sk., ERZAKÇI Sk., ALİ TEKİN Sk., KANİPAŞA Sk., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., TEPEDELEN ARALIĞI Sk., ŞAİR BELİĞ Sk., ŞEREFLİ Sk., TEPEDELEN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 07:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4649-2005)



- KISIRKAYA Mh., KISIRKAYA Cd., İNCEKUM Sk., TAHLİSİYE Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4628-4323)



- GÜMÜŞDERE Mh., AMBAR Sk., POLİS KOLEJİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4625-4320)