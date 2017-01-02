İzmir'de elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

Bugün İzmir'de hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrik kesintisi ne kadar sürecek, ne zaman gelecek? İşte tüm bu soruların cevabı...
İzmir'de Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik'in açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:
İLİLÇETARİHBAŞLAMA SAATİBİTİŞ SAATİKESİNTİ NEDENİKESİNTİDEN ETKİLENCEK BÖLGE VE SEMTLER
İZMİRBUCA02.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIATATÜRK MAHALLESİ, 204/6, 204/20, 204/11 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRBUCA02.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIYAYLACIK MAHALLESİ, 167, 160, 48, 163 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR02.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIPEKER MAHALLESİ, 5027, 5028, 5030, 5032, 5079, 5080, 5081, 5101, 5103 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR02.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIGAZİ MAHALLESİ, 3925, 3926, 3974, 3974/1, 3975 SOKAK VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR02.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIBARIŞ MAHALLESİ, 4095, 4516, 4539, 4571, 4572, 4573, 4574, 4666, 4668, 4670, 4672, 4692, 4692/1, 4703 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRGAZİEMİR02.01.201708:0010:00ŞEBEKE BAKIMIDOKUZ EYLÜL MAHALLESİ, HAVA EĞİTİM YOLU, HAVA EĞİTİM YOLU ÇIKMAZI, 315 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRGAZİEMİR02.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASISARNIÇ- MENDERES VE FATİH MAHALLELERİ, MENDERES CADDESİ, 1151 /1 SOKAK, VATAN CADDESİ 1055 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRGAZİEMİR02.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASISARNIÇ- MENDERES MAHALLESİ, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1012-1, 2-3 , 1013, 1014, 1015 SOKAKLAR
İZMİRKEMALPAŞA02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIY.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIA.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIAKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDELERİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIİZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAK VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÇLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRMENEMEN02.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIMAVRADİN YOLU SOKAK, SEYREK KÖY CADDESİ, KİREMİTCİ SOKAK, SEBAHATTİN KARAKAPLAN SOKAK, SEYREK KANALYOLU SOKAK VE CİVARI
İZMİRKİRAZ02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIALTINOLUK MAHALLESİ
İZMİRKİRAZ02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIYAĞLAR MAHALLESİ
İZMİRURLA02.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIGÜLBAHÇE MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİRBAYINDIR02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASITURAN MAHALLESİ
İZMİRBAYINDIR02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ İLE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRBAYINDIR02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIGENCER MEVKİİ TAMAMI VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRBAYINDIR02.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIELİFLİ MAHALLESİ TAMAMI BİR BÖLÜMÜ
İZMİRÖDEMİŞ02.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKURUCUOVA MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİRÖDEMİŞ02.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMIBALABANLI MAHALLESİ OVASI
İZMİRTİRE02.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMIKIZILCAAVLU MAHALLESİ OVASI
İZMİRBAYRAKLI02.01.201709:0017:00ŞEBEKE BAKIMI1615/5, 1615/6, 1615/8, 1615/12, 1615/15, 1615/20, 1637/8, 2177, 2181, 2183 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRBAYRAKLI02.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASI1695/5, 1615/23, 1615/28, 2183, 2181, 2181/5 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKEMALPAŞA02.01.201709:0013:00TESİS ÇALIŞMASIATATÜRK MAHALLESİ, DR FİKRET BAYCAN CADDESİ, 47, 49, 50, 51, 52, 83, 54, 55, 55/1, 59, 62/1 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRGAZİEMİR02.01.201710:0012:00TESİS ÇALIŞMASIDOKUZ EYLÜL MAHALLESİ HAVA EĞTİM YOLU ÇIKMAZI, 315 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRSEFERİHİSAR02.01.201710:0011:00ŞEBEKE BAKIMIAKARCA BÖLGESİNİN GENELİ, SAYKOP SİTESİ, ÖDEMİŞ ÖGRETMENLER EVLERİ, EROL UĞUR SİTESİ, İLHİSAR SİTESİ, GÜVEN TUR SİTESİ, ATAKUM SİTESİ, KEMERKAYA SİTESİ, ZÜMRÜT EVLERİ, GÜNEŞLİ KENT SİTESİ, HARİTACILAR SİTESİ, HİSAR EVLERİ VE CİVARI
İZMİRBAYINDIR02.01.201711:0016:00ŞEBEKE BAKIMIHAVUZBAŞI ALTI SULAMA GRUPLARI ENH, ÇIPLAK DM ÇIKIŞI, ÇIRPI CAMİ MAHALLESİ ÇIKIŞI VE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRGAZİEMİR02.01.201713:0015:00TESİS ÇALIŞMASIDOKUZ EYLÜL MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, SARNIÇ YOLU ÜZERİ
İZMİRGAZİEMİR02.01.201715:0017:00ŞEBEKE BAKIMISARNIÇ- FATİH MAHALLESİ HAVA EĞTİM YOLU, HAVA EĞTİM YOLU ÇIKMAZI, 315 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRSEFERİHİSAR02.01.201715:0016:00TESİS ÇALIŞMASIAKARCA BÖLGESİNİN GENELİ, SAYKOP SİTESİ, ÖDEMİŞ ÖGRETMENLER EVLERİ, EROL UĞUR SİTESİ, İLHİSAR SİTESİ, GÜVEN TUR SİTESİ, ATAKUM SİTESİ, KEMERKAYA SİTESİ, ZÜMRÜT EVLERİ, GÜNEŞLİ KENT SİTESİ, HARİTACILAR SİTESİ, HİSAR EVLERİ VE CİVARI
İZMİRTORBALI03.01.201707:0008:00TESİS ÇALIŞMASISGS, RONDİ, MF CAN METAL, HSM, EKİNCİ, EGE PAK, YILDIZHAN, H.ERDENAY, VİZYON, YEİŞİR, ELMA SAN, ARTLAYT, PİZZA, BODEMAK, DORUK SÜT
İZMİRGAZİEMİR03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASISARNIÇ- FATİH MAHALLELERİ, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASISARNIÇ- MENDERES MAHALLESİ, 1006, VATAN CADDESİ, 1115, 1116, 1070, 1071, 1072, 1073 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRKONAK03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIFATİH MAHALLESİ, 408, 409, 414 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKONAK03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIYENİŞEHİR, HİLAL MAH., İŞÇİLER CADDESİ, 1202, 1212, 1218, 1219, 1220, 1222, 1225, 1226, 1227, 1229, 1233, 1236, 1237, 1238, 1241, 1242 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKONAK03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIZEYTİNLİK MAHALLESİ, 1121, 1122, 1132, 1136/1, 1140, 1163, 1164, 1173, 1187, 1188 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKONAK03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIGÜNEY MAHALLESİ, 1135, 1136, 1140, 1141, 1144, 1153, 1155, 1156, 1160, 1161 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIPEKER MAHALLESİ, 5027, 5028, 5029, 5030 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARŞIYAKA03.01.201708:0012:00TESİS ÇALIŞMASI1803/2, 1821/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRBAYRAKLI03.01.201708:0012:00TESİS ÇALIŞMASI7357, 7371 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRBAYRAKLI03.01.201708:0012:00TESİS ÇALIŞMASI7283, 7284, 7287, 7288, 7285, 7289, 7286 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201708:0010:00ŞEBEKE BAKIMISARNIÇ- FATİH MAHALLESİ, EGE CADDESİ, 1142, 1142/1-2-3, 1184, 1185, 1186, 1187, SOKAKLAR CİVARI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIY.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIA.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIAKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, V. KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CAD., 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIİZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, , 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAK VE CİVARI
İZMİRURLA03.01.201708:3017:00ŞEBEKE BAKIMIGÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİRBAYINDIR03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASITURAN MAHALLESİ TR-1 TRAFOSU TAMAMI
İZMİRBAYINDIR03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRBAYINDIR03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIGENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRBAYINDIR03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIELİFLİ MAHALLESİ
İZMİRKİRAZ03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIALTINOLUK MAHALLESİ
İZMİRKİRAZ03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIYAĞLAR MAHALLESİ
İZMİRTORBALI03.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIMURATBEY MAHALLESİ, İBRAHİM KESİCİ, SEYİT GEZİCİ CADDESİ, 3639, 3643, 3594, 3705, 3580, 3601, 3707, 3596, 3604, 3595, 3705, 3578, 3589 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRTORBALI03.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIPAMUKYAZI KÖYÜ, 7433, 7426, 7428, 2000 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRÖDEMİŞ03.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKURUCUOVA KISMEN
İZMİRÖDEMİŞ03.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMISEYREKLİ MAHALLESİ OVASI
İZMİRÇEŞME03.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIOVACIK KÖY MERKEZ
İZMİRÇEŞME03.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIOVACIK KÖY MERKEZ
İZMİRURLA03.01.201709:0013:00TESİS ÇALIŞMASIÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRURLA03.01.201709:0012:00ŞEBEKE BAKIMIOVACIK MAHALLESİ, BADEMLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRTORBALI03.01.201709:0012:00TESİS ÇALIŞMASIPANCAR MAHALLESİ 7 ADET TRAFO, DR OETHER SULAMA TR
İZMİRFOÇA03.01.201710:0012:00TESİS ÇALIŞMASISEVGİ CADDESİNİN BİR KISMI, 89, 107, 124, 126, 128, 130 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201710:0012:00TESİS ÇALIŞMASISARNIÇ- FATİH MAHALLESİ, EGE CADDESİ, 1185, 1186, 1187, 1187/1, 2, 3, 1188 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201713:0015:00ŞEBEKE BAKIMISARNIÇ- FATİH MAHALLESİ , 1185, 1185/1-2-3, 1186, 1187, 1188 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201715:0017:00ŞEBEKE BAKIMISARNIÇ- FATİH MAHALLESİ, 1142, 1142/1, 2, 3, 1147, 1182, 1183, 1184, 1185 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRKONAK04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIFATİH MAHALLESİ, 408-409-414 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIPEKER MAHALLESİ, 5092-5095-5101-5102 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIGENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLESİ, 46/19-47/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIGENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLESİ, 47/1-47/6-47/8-291/1-292 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIBOZYAKA MAHALLESİ, 3055-3068-3070-3071-3072-3073-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3082-3085-3086-3088-3103-3104-3107 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARŞIYAKA04.01.201708:0012:00TESİS ÇALIŞMASICEVDET BİLSAY CADDESİ, 1851/6, 1851/12, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/7 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIY.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIA.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIAKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDESİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIİZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRURLA04.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIGÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİRBAYINDIR04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASITURAN MAHALLESİ TR1 TRAFOSU TAMAMINDA
İZMİRBAYINDIR04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİRBAYINDIR04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIGENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİRBAYINDIR04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIELİFLİ MAHALLESİ TAMAMI
İZMİRÖDEMİŞ04.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKURUCUOVA KISMEN
İZMİRÖDEMİŞ04.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMISEYREKLİ MAHALLESİ OVASI
İZMİRÖDEMİŞ04.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMIÇAYLI MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ