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- - 2 Ocak 2016

AA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 22:30 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 22:32
Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 2 Ocak 2016
Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 2 Ocak 2016

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 752'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 10, 13, 16, 18, 20, 41, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 71, 72 ve 79 olarak belirlendi. itibarıyla bu hafta 10 bilen bir kişi, 569 bin 296 lira ikramiye kazandı. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 752'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 1, 10, 13, 16, 18, 20, 41, 45, 47, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 71, 72 ve 79 olarak belirlendi. itibarıyla 752'nci hafta çekilişinde 10 bilen bir kişi, 569 bin 296 lira 25 kuruş ikramiye kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 70 kişi 2 bin 885 lira 75'er kuruş, 8 bilen bin 496 kişi 135 lira 10'ar kuruş, 7 bilen 14 bin 809 kişi 26 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 90 bin 998 kişi 4 lira 50 kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 202 bin 681 kişi ise 2 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun, Van'ın İpekyolu ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Toplam 2 milyon 286 bin 250 lira 80 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 805 bin 379 lira 49 kuruş KDV, 448 bin 877 lira 5 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

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