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Seyyar - kavgası

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 09:30 Güncelleme Tarihi: 2.1.2017 09:41
Seyyar esnaf-zabıta kavgası
Seyyar esnaf-zabıta kavgası

'da kaldırım ve yol işgali yapan seyyar ın tezgahını toplayan ve esnaf arasında arbede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kaldırım ve yol işgali yapan seyyar satıcılara yönelik olarak Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki Melek Girmez ve Pazarlar Caddesi'nde uygulama başlattı. Zabıta ekipleri Melek Girmez Caddesi'nin sonuna gelip Pazarlar Caddesi'ne çıkarken, bazı seyyar tezgahlarının alınmasına tepki gösterdi. Bu sırada bir seyyar esnaf, tezgahının altına girerek vermemek için direndi. Bu durum esnaf ile zabıta arasındaki gerginliği artırdı. Uzun süre seyyar esnafı, tezgahının altından kimse çıkaramadı.

ZABITA ARACINA SALDIRDILAR

Zabıta zorla olsa da esnafı altından çıkarıp tezgahı da hazır bekletilen kamyonete yükledi. Zabıta cadde üzerindeki seyyar tezgahlarını toplayarak giderken tartışma alevlendi. Bir zabıta ile seyyar esnaf arasında yumruklu kavga çıktı. Bu kavgayı araya giren vatandaşlar önledi. Daha sonra ise yolu açmak için bir zabıta aracı siren çalarak gelince seyyar esnaf tepki gösterdi. Aracı sallayıp kapısını açmaya çalışan esnaf ile zabıta arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga vatandaşların araya girmesiyle önlendi. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.


Zabıta ve seyyar esnaf birbirinden darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

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