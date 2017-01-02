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Suriyeli işçi feci şekilde can verdi

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 15:16
Suriyeli işçi feci şekilde can verdi
Suriyeli işçi feci şekilde can verdi

Gaziantep'te çalıştığı çiftlikte araçtan yem indirirken kamyonla duvar arasında sıkışan Suriyeli işçi feci şekilde can verdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir besi çiftliğinde çalışan 26 yaşındaki Suriyeli işçi Abdullah A. (26) gelen yemi indirmek için kamyonun kasasına girdi. İddiaya göre bir süre sonra kamyonda bulunan yemi depoya indirdikten sonra hareket halinde olan kamyondan inmek isteyen Abdullah A.'nın ayağı kaydı ve kamyon ile duvarın arasına sıkıştı. Yaşanan olayda ağır yaralanan Suriyeli işçi Abdullah A. kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay sonrası cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen Suriyeli işçinin yeni evli olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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