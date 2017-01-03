X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 15 yaşında hırsızlıktan 204 kaydı var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

15 yaşında hırsızlıktan 204 kaydı var

DHA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 16:42
15 yaşında hırsızlıktan 204 kaydı var
15 yaşında hırsızlıktan 204 kaydı var

Şanlıurfa’da, çaldıkları otomobili hurdacıya satmaya kalkan iki şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan 15 yaşındaki şüphelinin poliste hırsızlık suçundan 204 kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şanlıurfa'da küçük yaşlardan itibaren 204 ayrı hırsızlık olayına adı karıştığı ve zaman zaman ceza aldığı öğrenilen 15 yaşındaki M.H.E. ile 22 yaşındaki Yunus Ç. iddiaya göre uyuşturucu alabilmek için Süleymaniye Mahallesi'nde park halindeki 63 KF 227 otomobili çaldı. İki şüpheli, çaldıkları otomobili bir hurdacıda parçalatarak satmak isterken polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.H.E, ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube diğer şüpheli Yunus Ç. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.