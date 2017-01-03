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ARKADAŞINA GÖNDER Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
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Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 07:28 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 07:31
Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'da yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara'nın Çukurambar semtinde bir apartmanın giriş katındaki ofiste çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 30 kişi dumandan etkilendi.

Ankara'da bir apartmanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen yaklaşık 30 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurambar Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1245 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında bulunan devre mülk tatil köyü merkez ofisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen dumanlar, 25 dairenin bulunduğu 5 katlı binaya yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

APARTMAN SAKİNLERİNİ SİREN SESİYLE UYANDIRDILAR

Binayı tahliye etmeye karar veren ekipler, uzun süre itfaiye araçları ve ambulansların siren sesiyle apartman sakinlerini uyandırmaya çalıştı.

Panikle uyanan çok sayıda kişi, bina boşluğundaki yoğun dumanın evlerini etkilemeye başlamasıyla balkonlara çıktı. Bazıları dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaklaşık 30 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bina sakinlerinden bazılarına ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

İş yerinde hasara yol açan ve itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saatte söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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