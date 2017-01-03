Aylan bebeğin acısını kalemine nakşetti

Bosnalı heykeltıraş Jasenko Djordjevic, Aylan Kurdi'nin sahile vuran cansız bedenini "küçük dünyam" olarak nitelendirdiği kalemine nakşetti.

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Tuzla şehrinde, kaleme yaptığı figürlerle tanınan heykeltıraş Jasenko Djordjevic, başta Suriye olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekmek amacıyla Aylan Kurdi'nin sahile vuran cansız bedenini kalemine işledi.

Kurşun kalemi oyarak farklı şekil ve figürlerle mikro çalışmalar yapan Djordjevic, altı yıl önce yapmaya başladığı kurşun kalem üzerine heykel sanatını toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla da kullanıyor.

Suriye'deki savaştan kaçmak amacıyla annesi ve kardeşiyle bindikleri botun alabora olması sonucu cansız bedeni sahile vuran küçük Aylan'ın acı veren görüntüsü bir daha yaşanmasın diye, adeta Djordjevic'in kaleminin ucunda donduruldu.

Bir sanat eseri ortaya koymakta araç olarak kullanılan kalemi sanat eserine dönüştüren Djordjevic, Aylan Kurdi anısına yaptığı eseri ve sanatı hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Djordjevic, Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin sahile vurmuş halini gördüğünde çok üzüldüğünü ve bundan etkilendiğini anlatarak "O sadece bir çocuktu ve yaşanan savaşı o çıkarmamıştı. Bu çalışmamla artık ona bir yardımım dokunmaz belki ama diğerlerine savaşın ne kadar kötü olduğunu anlatabilirim." diye konuştu.

Ortaya koyduğu eserle sadece Suriye'deki savaşın kötülüğüne değil, Afganistan, Irak ve diğer ülkelerde yaşanan savaşlara ve acılara da dikkat çekmek istediğini belirten Djordjevic, sanatla bir şeyleri değiştirmenin mümkün olduğunu savundu.

Djordjevic, ülkesi Bosna Hersek'te yaşanan savaşı da bir çocuk olarak tecrübe ettiğini ve savaşın zor yanını gördüğünü ifade ederek Aylan Kurdi için yaptığı çalışmanın, Norveç'te faaliyet gösteren bir insan hakları örgütünde sergilendiğini söyledi.





"KALEMİN ÜZERİNE İŞLENEBİLECEK HER FİGÜRÜ YAPIYORUM"

Zamanının büyük bir kısmını sanatına ayıran Djordjevic için bu iş, meşakkatli ama bir o kadar da eğlenceli. Kalem üzerinde çalıştığı için yaptığı işin çok hassas olduğunu anlatan Djordjevic, bir sembolü ya da figürü kalem üzerinde ortaya çıkarırken dingin ruh halinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Djordjevic, bir figürün ana hatlarını ortaya çıkarmak için kesintisiz 10 saat çalıştığını kaydederek "İlk oturuşta ana figürü ortaya çıkarıyorum. Ardından detayları için iki gün daha çalışıyorum. Yapacağım figürün büyük bir fotoğrafı yanımda oluyor, ona bakarak yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir kalemin üzerine işlenebilecek her figürü yaptığını ve bugüne kadar 200'den fazla eser ortaya koyduğunu söyleyen Djordjevic, Michelangelo gibi dünyaca bilinen sanatçıların ünlü eserlerini de kaleme işlediğini bildirdi.

Yeni bir proje üzerine çalıştığını belirten Djordjevic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bosna Krallığı dönemiyle ilgi çalışıyorum şu anda. O dönem hakkında tarihi çok kitap var ama o zamanın insanları, yaşamı ve sembolleri hakkında bir sanat kitabı yok. Söz konusu dönemde var olan figür ve sembollerden kalemlerime 20 ila 30 çalışma yapıp bir kitapta bunları bir araya getirmeyi düşünüyorum. Bosna'nın o zamanki durumunu bu eserle göstermek istiyorum."