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'de ların mesai saati değişti!

  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 21:37
Balıkesir'de memurların mesai saati değişti!
Balıkesir'de memurların mesai saati değişti!

Türkiye'de kış saati uygulamasının kaldırılmasından sonra 'de valilik tarafından yapılan değişiklik ile 'ların olumsuz etkilenmemesi için' çalışma saatleri değiştirildi.

Valiliği, bu yıl saatlerin geri alınmaması ile kaldırılan kış saati uygulamasından, kamuda çalışan personelin etkilenmemesi için ni değiştirerek yeniden düzenledi.

Kamu Personeli eski uygulamaya göre 08.00'de mesaiye başlayarak 12.00'de öğle tatiline çıkıyor, öğleden sonra 13.00-17.00 saatleri arasında çalışıyordu. Balıkesir Valiliğinin yeni başlattığı uygulamada ise mesai saatleri, öğleden önce 08.30-12.30 öğleden sonra 13.30-17.30 olarak değiştirildi.

Balıkesir Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde uygulanacak mesai saatleri, 657 sayılı Devlet ları Kanununun 100. maddesi uyarınca yeniden düzenlenmiş olup, Balıkesir İli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri, 02.01.2017 Pazartesi gününden itibaren sabah 08.30- 12.30, öğle 13.30- 17.30 olarak uygulanacaktır" denildi.

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