Çalıntı otomobilden silah ve jammer çıktı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden sinyal kesici jammer ve silah çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Gaziantep yolu üzerinde uygulama yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, dur ihtarına uymayan 35 HUL 07 plakalı otomobili kovalamaya başladı. Yaşanan kovalamacada otomobille kaçamayacaklarını anlayan zanlılar, aracı terk edip yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yaya olarak kaçmaya çalışan S.A. ve M.F.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Çalıntı olduğu tespit edilen otomobilde yapılan aramada ise bir adet sinyal kesici jammer, bir tabanca, farklı otomobillere ait 5 adet anahtar ve bir adet plaka ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.