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Hayranlarına dokunduktan sonra elini temizledi

  • Giriş Tarihi: 3.1.2017
Hayranlarına dokunduktan sonra elini temizledi
Hayranlarına dokunduktan sonra elini temizledi

Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın BBC'nin geleneksel yılbaşı konseri için Londra'da sahneye çıkarken hayranlarının ellerine dokunduktan sonra el temizleme jeli kullanması, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Williams'ın, konser öncesinde sahnede yüzünü buruşturarak jel sürme anını yansıtan fotoğraf, Facebook ve Twitter'da esprili ifadelerle paylaşıldı. Bazı Twitter mesajlarında şarkıcının bu hareketiyle "kabalık" yaptığı öne sürülürken, bazı kullanıcılar bunda abartılacak bir şey olmadığını belirtti. Williams'ın konserini Türk asıllı eşi Ayda Field da izledi. Field, kendisi için şarkı söyleyen Williams'a sık sık eşlik etti.

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