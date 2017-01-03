İstanbul'da elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

Son dakika! Bugün İstanbul'da hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak, İstanbul'da elektrik kesintisi ne kadar sürecek, ne zaman gelecek? İşte tüm bu soruların cevabı...

Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ'ın açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:

- YENİDOĞAN Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ZORLU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4578-8524)



- MURATPAŞA Mh., RAMİ KIŞLA Cd., CİCOZYOLU Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4577-8850)



- GÜMÜŞDERE Mh., KEMERBURGAZ Sk., GÜMÜŞDERE Cd., ÜSKÜP Sk., SUNA Sk., UZUNOLUK Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-14:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4627-4322)



- CİBALİ Mh., SALİHPAŞA Cd., PEKMEZCİ Sk., ERZAKÇI Sk., ALİ TEKİN Sk., KANİPAŞA Sk., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., TEPEDELEN ARALIĞI Sk., ŞAİR BELİĞ Sk., ŞEREFLİ Sk., TEPEDELEN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 07:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4649-2005)



- KISIRKAYA Mh., KISIRKAYA Cd., İNCEKUM Sk., TAHLİSİYE Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 14:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4628-4323)



- GÜMÜŞDERE Mh., AMBAR Sk., POLİS KOLEJİ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-11:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4625-4320)