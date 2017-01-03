İzmir'de elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

Bugün İzmir'de hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrik kesintisi ne kadar sürecek, ne zaman gelecek? İşte tüm bu soruların cevabı...
İzmir'de Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik'in açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:
İZMİRTORBALI03.01.201707:0008:00TESİS ÇALIŞMASISGS, RONDİ, MF CAN METAL, HSM, EKİNCİ, EGE PAK, YILDIZHAN, H.ERDENAY, VİZYON, YEİŞİR, ELMA SAN, ARTLAYT, PİZZA, BODEMAK, DORUK SÜT
İZMİRKONAK03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIFATİH MAHALLESİ, 408, 409, 414 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKONAK03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIYENİŞEHİR, HİLAL MAH., İŞÇİLER CADDESİ, 1202, 1212, 1218, 1219, 1220, 1222, 1225, 1226, 1227, 1229, 1233, 1236, 1237, 1238, 1241, 1242 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKONAK03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIZEYTİNLİK MAHALLESİ, 1121, 1122, 1132, 1136/1, 1140, 1163, 1164, 1173, 1187, 1188 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKONAK03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIGÜNEY MAHALLESİ, 1135, 1136, 1140, 1141, 1144, 1153, 1155, 1156, 1160, 1161 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIPEKER MAHALLESİ, 5027, 5028, 5029, 5030 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARŞIYAKA03.01.201708:0012:00TESİS ÇALIŞMASI1803/2, 1821/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRBAYRAKLI03.01.201708:0012:00TESİS ÇALIŞMASI7357, 7371 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRBAYRAKLI03.01.201708:0012:00TESİS ÇALIŞMASI7283, 7284, 7287, 7288, 7285, 7289, 7286 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201708:0010:00ŞEBEKE BAKIMISARNIÇ- FATİH MAHALLESİ, EGE CADDESİ, 1142, 1142/1-2-3, 1184, 1185, 1186, 1187, SOKAKLAR CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASISARNIÇ- FATİH MAHALLELERİ, 1190, 1191, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASISARNIÇ- MENDERES MAHALLESİ, 1006, VATAN CADDESİ, 1115, 1116, 1070, 1071, 1072, 1073 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIY.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIA.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIAKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, V. KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CAD., 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIİZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, , 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAK VE CİVARI
İZMİRURLA03.01.201708:3017:00ŞEBEKE BAKIMIGÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİRBAYINDIR03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASITURAN MAHALLESİ TR-1 TRAFOSU TAMAMI
İZMİRBAYINDIR03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRBAYINDIR03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIGENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRBAYINDIR03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIELİFLİ MAHALLESİ
İZMİRKİRAZ03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIALTINOLUK MAHALLESİ
İZMİRKİRAZ03.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIYAĞLAR MAHALLESİ
İZMİRTORBALI03.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIMURATBEY MAHALLESİ, İBRAHİM KESİCİ, SEYİT GEZİCİ CADDESİ, 3639, 3643, 3594, 3705, 3580, 3601, 3707, 3596, 3604, 3595, 3705, 3578, 3589 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRTORBALI03.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIPAMUKYAZI KÖYÜ, 7433, 7426, 7428, 2000 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRÖDEMİŞ03.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKURUCUOVA KISMEN
İZMİRÖDEMİŞ03.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMISEYREKLİ MAHALLESİ OVASI
İZMİRÇEŞME03.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIOVACIK KÖY MERKEZ
İZMİRÇEŞME03.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIOVACIK KÖY MERKEZ
İZMİRURLA03.01.201709:0013:00TESİS ÇALIŞMASIÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRURLA03.01.201709:0012:00ŞEBEKE BAKIMIOVACIK MAHALLESİ, BADEMLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRTORBALI03.01.201709:0012:00TESİS ÇALIŞMASIPANCAR MAHALLESİ 7 ADET TRAFO, DR OETHER SULAMA TR
İZMİRFOÇA03.01.201710:0012:00TESİS ÇALIŞMASISEVGİ CADDESİNİN BİR KISMI, 89, 107, 124, 126, 128, 130 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201710:0012:00TESİS ÇALIŞMASISARNIÇ- FATİH MAHALLESİ, EGE CADDESİ, 1185, 1186, 1187, 1187/1, 2, 3, 1188 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201713:0015:00ŞEBEKE BAKIMISARNIÇ- FATİH MAHALLESİ , 1185, 1185/1-2-3, 1186, 1187, 1188 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRGAZİEMİR03.01.201715:0017:00ŞEBEKE BAKIMISARNIÇ- FATİH MAHALLESİ, 1142, 1142/1, 2, 3, 1147, 1182, 1183, 1184, 1185 SOKAKLAR CİVARI
İZMİRKONAK04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIFATİH MAHALLESİ, 408-409-414 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIPEKER MAHALLESİ, 5092-5095-5101-5102 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIGENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLESİ, 46/19-47/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIGENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLESİ, 47/1-47/6-47/8-291/1-292 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR04.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIBOZYAKA MAHALLESİ, 3055-3068-3070-3071-3072-3073-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3082-3085-3086-3088-3103-3104-3107 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARŞIYAKA04.01.201708:0012:00TESİS ÇALIŞMASICEVDET BİLSAY CADDESİ, 1851/6, 1851/12, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/7 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIY.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIA.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIAKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDESİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIİZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRURLA04.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIGÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİRBAYINDIR04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASITURAN MAHALLESİ TR1 TRAFOSU TAMAMINDA
İZMİRBAYINDIR04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİRBAYINDIR04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIGENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİRBAYINDIR04.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIELİFLİ MAHALLESİ TAMAMI
İZMİRÖDEMİŞ04.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKURUCUOVA KISMEN
İZMİRÖDEMİŞ04.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMISEYREKLİ MAHALLESİ OVASI
İZMİRÖDEMİŞ04.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMIÇAYLI MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİRBORNOVA05.01.201708:0013:00ŞEBEKE BAKIMIBEŞYOL MAHALLESİ, SARNIÇ MAHALLESİ, GÖKÇELER MAHALLESİ, ÖZBEK MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU, EŞREF TÜRKÖZ, TURKCELL, VODAFONE, AVEA BAZ İSTASYONLARI, ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ, OPET, MUSTAFA ULUDAĞ, FESİH KUŞ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ, GENÇ İNŞAAT, KALYON İNŞAAT, JANDARMA VE CİVARLARI
İZMİRKARABAĞLAR05.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIREİS MAHALLESİ, 9163/1, 2 - 9165/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR05.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIPEKER MAHALLESİ, 5028-5031-5076-5077-5078-5080-5103-5104-5105-5106-5107 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABAĞLAR05.01.201708:0017:00TESİS ÇALIŞMASIBARIŞ MAHALLESİ, 4095-4516-4539-4571-4572-4573-4574-4666-4668-4670-4672-4692-4692/1-4703 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKEMALPAŞA05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIY.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIA.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIAKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİRKEMALPAŞA05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDESİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIİZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRKEMALPAŞA05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASISÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİRURLA05.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIGÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİRURLA05.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIGÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİRURLA05.01.201708:3017:00TESİS ÇALIŞMASIYAKA MAHALLESİ, GÜR, SÜMER, YEŞİLTEPE, GENERAL, FAHRETTİN, GÜL, DEMİRCİLER, GÖKÇEN, DERYA, KIR, ŞEN, AVCILAR, KARAALAN, ŞEHİT YÜZBAŞI KEMAL, DİKMEN, IŞIK, HOROSAN, YILDIZ, DERYA, ILICA, ÇELEN, YAVUZ, ELVAN, DUMLUPINAR, ÇARDAK, ZEYTİN, 2. ÇAY SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRBEYDAĞ05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIHALIKÖY VE YAĞCILAR MAHALLESİ
İZMİRTİRE05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIEĞRİDERE MAHALLESİ
İZMİRBAYINDIR05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ, ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİRBAYINDIR05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIGENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİRBAYINDIR05.01.201708:3017:30TESİS ÇALIŞMASIELİFLİ MAHALLESİ
İZMİRURLA05.01.201708:3009:30TESİS ÇALIŞMASIKARAREİS MEVKİİ, İLTUR SİTESİ, GERMİYAN, ILDIRI, PINAR SU ÜRÜNLERİ, MİLLETVEKİLLERİ SİTESİ İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİRBAYRAKLI05.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASI1620/12, 1620/30, 2190, 2191, 2192, 2193, 2191/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRDİKİLİ05.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMISALİMBEY MAHALLESİ, REYHAN, 34, 36, 38, 40, 42 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRKARABURUN05.01.201709:0010:00TRAFO BAKIMIASLANBURNU CADDESİ, BURGAZ CADDESİNİN BİR KISMI, SİESTA SİTESİ, EKİNECE, ADA, 102, 103, 104, 105 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİRÖDEMİŞ05.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKURUCUOVA BİR BÖLÜMÜ
İZMİRÖDEMİŞ05.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMIALAŞARLI MAHALLESİ
İZMİRÖDEMİŞ05.01.201709:0016:00ŞEBEKE BAKIMIBİRGİ MAHALLESİ DÜDÜKÇÜ DERESİ MEVKİİ
İZMİRÇEŞME05.01.201709:0017:00TESİS ÇALIŞMASIOVACIK KÖY MERKEZ VE CİVARI
İZMİRBORNOVA05.01.201713:3018:30ŞEBEKE BAKIMIVODAFONE, AVEA, İZYUVA OTOBÜS SON DURAĞI, ERZENE MEZARLIĞI, TURKCELL, MTA GEÇİT, ÜLKÜ KARABACAK, MURTAZA BERK, 130/2 SOKAK, ERZENE MAHALLESİ, YAPITSAN İNŞ.TİC. A.Ş, MAVA DELÜX VİLLALARI, SHELL BENZİN İST., DOSTLAR SİTESİ , ÇAMLIVADİ KONUT YAPI KOOP. VE CİVARI
İZMİRURLA05.01.201716:0017:00TESİS ÇALIŞMASIKARAREİS MEVKİİ, İLTUR SİTESİ, GERMİYAN, ILDIRI, PINAR SU ÜRÜNLERİ, MİLLETVEKİLLERİ SİTESİ İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER