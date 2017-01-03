Kadın şiddetine "müdahale eden" adam, eşini dövmekten ceza aldı!

Kadıköy'de sokak ortasında eşine şiddet uyğulayan adamı döven Mustafa K., 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Cezası ertelenenen Mustafa K., bu kez de Adana'da kendi eşine şiddet uyğuladığı gerekçesiyle ceza aldı.

Kadıköy'de 8 Ekim 2011 yılında meydana gelen olay iddaya göre şöyle yaşandı. Adana'dan İstanbul'a gelen Mustafa K., arkadaşı ile Kadıköy'de gezerken sokak ortasında bir kadın ve bir erkeğin kavga ettiğini gördü. Yanlarına yaklaşan Mustafa K., kavgaya müdahele etti. Çift evili olduklarını ve kimsenin karışmamasını söyledi. Bunun üzerine Mustafa K. eşine şiddet uyğuladığını iddia ettiği Naci B'yi döverek hastanelik etti. Naci B., Mustafa K. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık Mustafa K. hakkında "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Savunmasında kavgaya karışmadığını belirterek suçlamaları red edden Mustafa K, dava devam ederken memleketi olan Adana'ya geri döndü.

KADINA ŞİDDETE MÜDAHALE ETTİ, KENDİSİ DE EŞİNİ DÖVDÜ

Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi, eşini dövdüğü iddia edilen Naci B'yi darp ettiği gerekçesiyle Mustafa K'yi 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme Mustafa K'nin bu cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi ve karar kesinleşti.

Ancak bu kez de Mustafa K., eşini dövmekten ceza alınca infazı yandı. Mustafa K., hem eşini döven adamı dövdüğü, hem de kendi eşini dövdüğü iddasıyla aldığı her iki cezayı da ödeyecek.