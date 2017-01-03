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Otomobilini satmak isterken dolandırıcıların kurbanı oldu

DHA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 16:13 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 16:27
Otomobilini satmak isterken dolandırıcıların kurbanı oldu
Otomobilini satmak isterken dolandırıcıların kurbanı oldu

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde yaşayan 41 yaşındaki M.A., bir internet sitesine ilan verip otomobilini satmak isterken, dolandırıcıların kurbanı oldu.

Otomobilini 96 bin TL karşılığında satan, ancak hesabına para yatırılmayan M.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı, 1 kişinin de arandığı bildirildi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNE GÜVENDİ

Aliağa İlçesi'nde yaşayan M.A., otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Kendisini arayan kişiyle pazarlık yapan M.A., fiyatta anlaşınca aracın satışını vermek üzere İzmir'in Gaziemir İlçesi'ne geldi. Burada, otomobilini 96 bin TL karşılığında sattığını düşünen M.A., paranın hesabına EFT yapıldığına dair bilgisayar ekran görüntüsünü görünce noter aracılığıyla M.N.Ç.'ye satışı yaptı. Noterden çıkıp hesabını kontrol eden M.A., paranın yatırılmadığını fark edince dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili M.N.Ç.'yi gözatlına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.Ç. tutuklandı. Dolandırıcılıkla ilgili 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

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