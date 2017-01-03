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Reina saldırganı için gerçekleştirilen operasyonda ilginç olay!

DHA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 11:27 Güncelleme Tarihi: 3.1.2017 11:28
Reina saldırganı için gerçekleştirilen operasyonda ilginç olay!
Reina saldırganı için gerçekleştirilen operasyonda ilginç olay!

Reina'daki terör saldırısı ile ilgili operasyon yapan polis girdiği sokakta akıl almaz bir olaya tanıklık etti. Evde kavga eden iki kardeşten biri abisinin bıçaklı saldırısına uğrayınca kendini balkondan aşağı attı.

Reina'daki terör saldırısı ile ilgili gelen ihbarları değerlendiren Terörle mücadele ekipleri helikopter destekli operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sırasında polis bazı sokakları kapattı. Alınan bilgiye göre, polisin operasyon yaptığı bölgedeki bir binada iki kişi birbirleriyle kavga etti. Kavga sırasında iki kişiden biri bıçaklandı. Bıçaklanan kişi balkondan aşağı atladı. Polis, bıçaklanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken bıçakladığı ileri sürülen kişiyi de gözaltına aldı. Öte yandan, polisin Reina'daki terör saldırganıyla ilgili gelen ihbarları değerlendirerek bölgede yaptığı operasyonlar sona erdi.

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