Barbaros Şansal tutuklandı

31 Aralık’ta paylaştığı skandal video yüzünden KKTC’den sınır dışı edilen modacı Şansal İstanbul’da çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi

Modacı Barbaros Şansal'ın 31 Aralık'ta KKTC'den paylaştığı ve "B..nda boğul Türkiye" diyerek bir skandala imza attığı video büyük tepki topladı. Videonun sosyal medyada yayılması üzerine KKTC'de sekiz kişi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde şikâyetçi oldu. Dilekçede "Şansal'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni küçük düşürücü, alenen aşağılayıcı ve Türk Milleti'ne hakaret eden sözlerinden dolayı şikâyetçiyiz" denildi. Sınır dışı edilen Şansal, THY uçağıyla önceki akşam 22.30'da İstanbul'a getirildi. Şansal, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şansal'ın İstanbul'a getirilişi sırasında apronda arbede yaşandı. Bazı yolcular Şansal'a uçak merdiveninden inişi sırasında saldırdı. Şansal'a saldırdığı iddiasıyla 12 kişinin ifadesi alındı.



'HİCİV OLARAK PAYLAŞTIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nda görevli cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Şansal, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan tutuklanması istemiyle 14. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Şansal savcılık ifadesinde, "Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanmadım" diye kendini savundu. Tepki toplayan video paylaşımıyla ilgili ise Şansal, "Videoyu 1 Ocak 2017 saat 01.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştım. Videoyu ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım" dedi. Şansal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.