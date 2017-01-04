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Depoda çıkan yangın 12 ton kekiği kül etti

İHA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 16:25
Depoda çıkan yangın 12 ton kekiği kül etti
Depoda çıkan yangın 12 ton kekiği kül etti

Denizli'nin Çal ilçesinde bir depoda çıkan yangında yaklaşık 12 ton kekik yandı.

Edinilen bilgiye göre, Çal'ın Hüseyinler Mahallesinde yer alan bir kekik deposunda yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede depoyu sararken, kekikler de tutuştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Depo çalışanları da yangında daha fazla kekiğin zarar görmemesi için kepçeyle sağlam olanları ayırarak dışarıya taşıdı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, depodaki yaklaşık 12 ton kekiğin yandığı belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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