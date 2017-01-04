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AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 19:18 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 19:22
Fatih’te rehine kurtarma operasyonu!
Fatih’te rehine kurtarma operasyonu!

'te, fidye için rehin alınan Pakistan uyruklu 6 kişi, la kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pakistan uyruklu 6 kişinin rehin alındığı bilgisi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde görev yapan ve Müzakere Timi, belirlenen adrese sevk edildi.

Bu timin ve diğer ekiplerin katılımıyla düzenlenen da, fidye almak için 20 gündür rehin tutulduğu belirtilen rehineler kurtarıldı.

Gözaltına alınan Pakistan ve Afganistan uyruklu 7 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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