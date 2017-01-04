Güney Marmara'ya dondurucu soğuk geliyor

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te, hafta sonunda etkili olacak kar nedeniyle hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek.

Soğuk ve yoğun kar yağışının, Cuma günü Trakya'dan başlayarak Marmara'yı etkilemesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hüküm sürdüğü Trakya'da yarın sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.



Cumadan itibaren ise soğuk hava sisteminin etkisiyle sağanakların Trakya'da yoğun kar yağışına dönüşeceği ve Marmara Bölgesi'ni etkileyeceği öngörülüyor.

04 Ocak 2017 (Çarşamba)

Kuvvetli Yağış ve Kuvvetli Rüzgara Dikkat.. pic.twitter.com/qgAJ8o6tF3 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) 4 Ocak 2017

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK



Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli öğle saatlerinden sonra yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Buna göre zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege ile Ankara, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.





Hava sıcaklığının, batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadenizde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50-70 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor.