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İki oldu

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017
İki polis şehit oldu
İki polis şehit oldu

’de ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobili kovalayan aracına yakıt tankeri çarptı. Kazada iki polis memuru hayatını kaybetti

'ın ilçesinde, in 'dur' ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis otosu, akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada iki polis memuru oldu. Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Soğutma Kavşağı'nda meydana geldi. Polis telsizinden bir otomobille kız kaçırıldığı anonsu yapıldı. Ordu Caddesi'nde devriye gezen polis memurları Hasan Özdemir ile Yener Arslan, ihbar edilen otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ancak polislerin aracına kavşakta Haşim Karatay yönetimindeki akaryakıt tankeri çarptı. Kazada polis aracını kullanan Özdemir ile Başpolis Yener Arslan ağır yaralandı. Sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan Özdemir ve Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Polislerin şehit olmasına neden olan otomobil ise lastiğine ateş edilerek durduruldu. Otomobildeki 3 kişi yakalandı.

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