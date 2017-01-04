İstanbul ve Ankara için hava durumu! - Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu raporlarına göre İstanbul ve Ankara'ya kar yeniden geliyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkisini göstermişti. Cuma gününden itibaren ise hava sıcaklıkları yeniden düşüyor. İstanbul ve Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu raporları...

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarılarına göre İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Geçtiğimiz hafta soğuk ve karlı hava iki ilde de etkisini gösterirken Ankara'da okullar da tatil edilmişti. İstanbul ve Ankara için hava durumu tahminlerini, son dakika uyarılarını bu başlık altından en hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İşte İstanbul ve Ankara için hava durumu raporları...



İSTANBUL HAVA DURUMU! KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a yeni yılın ilk karı bu hafta yağacak. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre yarın Hakkari ve Trakya'da kar bekleniyor. Kıyı Ege'de yağmur olarak görülecek yağışlardan Antalya ve çevresi de etkilenecek. Perşembe günü ülke genelinde yağış bekleniyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'in batısında kuvvetli yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar olarak görülecek. Cuma gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşecek. Trakya ve Marmara'nın güneyinde kar yağışı beklenirken, İstanbul ve Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Cumartesi günü Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'nin Batı kesiminde etkili olacak. İstanbul'da iki gün sürecek kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken, Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.

Pazar günü Akdeniz, Karadeniz'in bir bölümünde yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bir kısmı parçalı bulutluyken diğer ütüm bölgelerde kar yağacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken, kar yağışının Ankara'da da etkili olacağı tahmin ediliyor

BUZLANMA VE DON OLAYLARINA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu' nun batısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı bölgelerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde öenmli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu -5

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 13

Bursa: Parçalı bulutlu 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 15

Samsun: Parçalı bulutlu 10

Trabzon: Parçalı bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -8

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6