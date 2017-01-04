İzmir'de elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

Bugün İzmir'de hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrik kesintisi ne kadar sürecek, ne zaman gelecek? İşte tüm bu soruların cevabı...
İzmir'de Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik'in açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:
İZMİR KONAK 04.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI FATİH MAHALLESİ, 408-409-414 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 04.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI PEKER MAHALLESİ, 5092-5095-5101-5102 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 04.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLESİ, 46/19-47/1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 04.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GENERAL KAZIM ÖZALP MAHALLESİ, 47/1-47/6-47/8-291/1-292 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 04.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BOZYAKA MAHALLESİ, 3055-3068-3070-3071-3072-3073-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3082-3085-3086-3088-3103-3104-3107 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARŞIYAKA 04.01.2017 08:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI CEVDET BİLSAY CADDESİ, 1851/6, 1851/12, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/7 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KEMALPAŞA 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI Y.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI A.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI AKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDESİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI İZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR URLA 04.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİR BAYINDIR 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI TURAN MAHALLESİ TR1 TRAFOSU TAMAMINDA
İZMİR BAYINDIR 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 04.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ TAMAMI
İZMİR ÖDEMİŞ 04.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KURUCUOVA KISMEN
İZMİR ÖDEMİŞ 04.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI SEYREKLİ MAHALLESİ OVASI
İZMİR ÖDEMİŞ 04.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI ÇAYLI MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİR BORNOVA 05.01.2017 08:00 13:00 ŞEBEKE BAKIMI BEŞYOL MAHALLESİ, SARNIÇ MAHALLESİ, GÖKÇELER MAHALLESİ, ÖZBEK MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU, EŞREF TÜRKÖZ, TURKCELL, VODAFONE, AVEA BAZ İSTASYONLARI, ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ, OPET, MUSTAFA ULUDAĞ, FESİH KUŞ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ, GENÇ İNŞAAT, KALYON İNŞAAT, JANDARMA VE CİVARLARI
İZMİR KARABAĞLAR 05.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI REİS MAHALLESİ, 9163/1, 2 - 9165/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 05.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI PEKER MAHALLESİ, 5028-5031-5076-5077-5078-5080-5103-5104-5105-5106-5107 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 05.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ MAHALLESİ, 4095-4516-4539-4571-4572-4573-4574-4666-4668-4670-4672-4692-4692/1-4703 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI Y.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI A.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI AKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDESİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI İZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR URLA 05.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİR URLA 05.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİR URLA 05.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YAKA MAHALLESİ, GÜR, SÜMER, YEŞİLTEPE, GENERAL, FAHRETTİN, GÜL, DEMİRCİLER, GÖKÇEN, DERYA, KIR, ŞEN, AVCILAR, KARAALAN, ŞEHİT YÜZBAŞI KEMAL, DİKMEN, IŞIK, HOROSAN, YILDIZ, DERYA, ILICA, ÇELEN, YAVUZ, ELVAN, DUMLUPINAR, ÇARDAK, ZEYTİN, 2. ÇAY SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BEYDAĞ 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI HALIKÖY VE YAĞCILAR MAHALLESİ
İZMİR TİRE 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI EĞRİDERE MAHALLESİ
İZMİR BAYINDIR 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ, ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ
İZMİR URLA 05.01.2017 08:30 09:30 TESİS ÇALIŞMASI KARAREİS MEVKİİ, İLTUR SİTESİ, GERMİYAN, ILDIRI, PINAR SU ÜRÜNLERİ, MİLLETVEKİLLERİ SİTESİ İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİR BAYRAKLI 05.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 1620/12, 1620/30, 2190, 2191, 2192, 2193, 2191/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR DİKİLİ 05.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI SALİMBEY MAHALLESİ, REYHAN, 34, 36, 38, 40, 42 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABURUN 05.01.2017 09:00 10:00 TRAFO BAKIMI ASLANBURNU CADDESİ, BURGAZ CADDESİNİN BİR KISMI, SİESTA SİTESİ, EKİNECE, ADA, 102, 103, 104, 105 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÖDEMİŞ 05.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KURUCUOVA BİR BÖLÜMÜ
İZMİR ÖDEMİŞ 05.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI ALAŞARLI MAHALLESİ
İZMİR ÖDEMİŞ 05.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI BİRGİ MAHALLESİ DÜDÜKÇÜ DERESİ MEVKİİ
İZMİR ÇEŞME 05.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI OVACIK KÖY MERKEZ VE CİVARI
İZMİR BORNOVA 05.01.2017 13:30 18:30 ŞEBEKE BAKIMI VODAFONE, AVEA, İZYUVA OTOBÜS SON DURAĞI, ERZENE MEZARLIĞI, TURKCELL, MTA GEÇİT, ÜLKÜ KARABACAK, MURTAZA BERK, 130/2 SOKAK, ERZENE MAHALLESİ, YAPITSAN İNŞ.TİC. A.Ş, MAVA DELÜX VİLLALARI, SHELL BENZİN İST., DOSTLAR SİTESİ , ÇAMLIVADİ KONUT YAPI KOOP. VE CİVARI
İZMİR URLA 05.01.2017 16:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAREİS MEVKİİ, İLTUR SİTESİ, GERMİYAN, ILDIRI, PINAR SU ÜRÜNLERİ, MİLLETVEKİLLERİ SİTESİ İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİR BAYRAKLI 06.01.2017 08:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 7532, 7400/7, 7532/6, 7532/7, 7400/24, 7400, 7400/25 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 06.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAMLIPINAR MAHALLESİ, 220/50-51-52-57, 254/40-44-45-46-47-48-49-50, 293/13-14-40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARŞIYAKA 06.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CADDESİ VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 06.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI PEKER MAHALLESİ, 5028-5031-5076-5077-5078-5080-5103-5104-5105-5106-5107 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 06.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DEVRİM MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, 3753-3753/1, 2, 3-3756-3758-3759-3759/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI Y.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI A.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI AKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİ OĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDESİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI İZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR BUCA 06.01.2017 08:30 14:30 ŞEBEKE BAKIMI KAYNAKLAR MAHALLESİ, HARA, N.BİLGİN, DOĞAM RESTAURANT, MEHMET ŞİRİN ÇİÇEK, HAVUZBAŞI RESTAURANT, MANTAR ÜRETİM TESİSİ, CELAL SELİMLER, MEHMET NURİ SALMAN, AZİZ ÇETİNOĞLU VE ARKADAŞLARI, MERVE ÖZBATIR
İZMİR URLA 06.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİR TİRE 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI EĞRİDERE MAHALLESİ
İZMİR BAYINDIR 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİR TORBALI 06.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİKÖY TR 1, TR 2, TR 3, TR 4 TAMAMI, ÖZBEY KÖYÜ 4 ADET TRAFO TAMAMI
İZMİR BEYDAĞ 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI HALIKÖY VE YAĞCILAR MAHALLESİ
İZMİR DİKİLİ 06.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI KABAKUM ALTI GRUPKENT VE ÇAĞLAYAN SİTELERİ
İZMİR KARABURUN 06.01.2017 09:00 10:00 TRAFO BAKIMI MALİYE LOJMANLARI, NERGİZ SİTESİ, BODRUM CADDESİNİN BİR KISMI, KEPEZ CADDESİ, HASTANE CİVARI, DERE, SİTE SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÖDEMİŞ 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KUTLUBEYLER MAHALLESİ
İZMİR ÇEŞME 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI OVACIK KÖY MERKEZ VE CİVARI
İZMİR ÇEŞME 06.01.2017 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI 16 EYLÜL MAHALLESİ, 3023, 3013, 3034, 3025, 3026, 3030, 3031, 3027, 3028 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BORNOVA 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET CADDESİ, 729, 736, 785, 786, 787, 789, 789/1, 790, 791, 793, 794, 848, 854, 855, 856, 857 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BAYRAKLI 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MANAVKUYU, ADALET MAHALLESİ, 251, 277/1, 613/1, 1593, 1593/2-4-5-6-7-8-9-18, 1594/2-4-7-8-9-10-6-17-18-19-20-24-27 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BAYRAKLI 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 1593/3-9- 1594/9-10 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BAYINDIR 06.01.2017 10:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI ERGENLİ, DEREKÖY, KIZILOBA, SARIYURT, HİSARLIK, ALANKIYI MAHALLELERİ TAMAMI VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR