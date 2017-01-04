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Manyas Kuş Cenneti'nde Sibirya kazı görüldü

AA
  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 11:37 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 12:21

Manyas Kuş Cenneti'nde, ördekgiller familyasından Sibirya kazı görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürekli fiyu ördekleriyle göç edip beslenen Sibirya kazları (branta ruficollis), kırmızı göğsü ve çarpıcı tüyleriyle "dünyanın en nadide, en küçük ve en güzel" kaz türleri arasında yer alıyor.

Üreme bölgeleri Sibirya'daki yarımadalara baharda dönen ve haziran başında yuvalarını yapan Sibirya kazları, kış aylarında buğday, arpa, mısır, mera otları ve doğal otlarla besleniyor.

Büyük bölümü kışlamak için Bulgaristan ve Romanya üzerinden Karadeniz kıyılarına giden Sibirya kazlarının küçük bir kısmı ise Yunanistan ve Trakya üzerinden Türkiye'ye göç ediyor.

Sibirya kazlarından bir tür, yakın zamanda Manyas Kuş Cenneti'nde tespit edildi.

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