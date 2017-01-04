Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 4 Ocak 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 812. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 8, 13, 17, 27, 28 ve artı 6 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen çıkmayınca 705 bin 390 lira haftaya devretti. Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 812. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 8, 13, 17, 27, 28 ve artı 6 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla Şans Topu oyununun 812. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 705 bin 390 lira 73 kuruş haftaya devretti. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları ile ilgili tüm detaylar!





Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 21 kişi 3 bin 359 lira 45'er kuruş, 4 artı 1 bilen 247 kişi 285 lira 95'er kuruş, 4 bilen 3 bin 89 kişi 30'ar lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 539 kişi 15 lira 85'er kuruş, 3 bilen 86 bin 396 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 424 kişi 5 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 195 bin 156 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 645 bin 911 lira 50 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 936 bin 937 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 522 bin 511 lira 59 kuruş aktarıldı.