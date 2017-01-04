Mustafa Denizli'nin eşi Evin Elçi Denizli'den şok iddia

Mustafa Denizli'nin 'Beni bankamatik gibi gördü' iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek karşı dava açan Evin Elçin Denizli, 2 milyon lira tazminat ve aylık 20 bin lira nafaka istedi.

Mustafa Denizli'nin 2011 yılından beri sadece şoförü ile şoförün ağabeyine yaklaşık 3.5 milyon lira havale yaptığını ve bu paranın at yarışı ve sanal kumar için kullanıldığını tahmin ettiğini öne süren Evin Elçin Denizli, "Bu evlilikten maddi kazanç elde etmedim. Babam dönemin Bayındır Bakanı'ydı. Babasının cenazesine TBMM'de Cumhurbaşkanı katıldığı için davacı da göstermelik katıldı. Ayrıca müvekkilimin annelik duygusunu yaşamasına engel oldu. Şiddet iddiaları da gerçek dışı" dedi.

AŞK EVLİLİĞİ YAPMA HAYALİYLE EVLENDİ

Ünlü futbol adamı Mustafa Denizli'nin açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasına cevap veren Evin Elçi Denizli, 2 milyon manevi tazminat istemli karşı dava açtı. Mustafa Denizli'yi bir kazanç kapısı ve bankamatik gibi gördüğü iddialarının doğru olmadığı belirten Evin Elçi Denizli'nin avukatı, müvekkilinin mutlu bir evlilikten başka bir şey düşünmediğini öne sürdü. Gelinliği alınmışken Mustafa Denizli'nin 'BJK beni çağırdı' diyerek evlilik ve düğünü iptal ettiğini belirten Evin Elçi Denizli, bu olay üzerine Mustafa Denizli'den kesinlikle ayrılmaya karar verdiğini ve bu ayrılığın 7 ay sürdüğünü ifade etti. Daha sonra Mustafa Denizli'nin hem kendisini hem ailesini razı ederek 2010'da yıldırım nikahıyla evlendiklerini anlatan Evin Elçi Denizli'nin avukatı, "Mustafa Denizli, müvekkilimin servet avcısı portresine kendince bir dayanak oluşturmaya çalışmaktadır. Müvekkilim bir aşk evliliği yapma hayaliyle evlenmiştir. Evliliği için elinden gelen çabayı göstermiştir. Evliliğin sarsılmasına asıl sebep, müvekkilimin maddi beklentisi değil davacı tarafından bir eş olmanın gerektirdiği sevgi, şefkat ve hoşgörü başta olmak üzere manevi hiçbir gerekliliğin yerine getirilmemesidir" dedi.

BU EVLİLİKTEN BİR KAZANÇ ELDE ETMEDİ

Mustafa Denizli'nin tanınırlığından yararlandığı iddialarının aksine babasının 1978-79 yıllarında Bayındırlık Bakanlığı yaptığını, kendisinin de bir üniversitenin Sosyoloji Bölümü'nü birincilikle bitirdiğini anlatan Evin Elçin Denizli'nin avukatı, "Müvekkilim yazıları yayınlanmış bir akademisyendir. Müvekkilimin gerek kültürel gerekse sosyal birikimi, Mustafa Denizli'nin ülkemizde tanınırlığından faydalanmaya tenezzül etmeyecek kadar yüksek seviyededir. Müvekkilim tek başına hiçbir magazin sayfasında yer almamıştır. Müvekkilim davacının mal varlığı ile ilgilenseydi hemen onunla evlenir ve birlikteliğini kendi iradesiyle sonlandırmazdı. Müvekkilim bu evlilikten herhangi bir kazanç elde etmemiştir. Davacının kızlarına her zaman bir abla bir arkadaş gibi davranmıştır. Müvekkilim davacıyla bir yuva kurma gayesiyle bir araya gelmiştir" dedi.

YAPILAN HER ÖDEMENİN AÇIKLAMASI VAR

Mustafa Denizli'nin küçük kızına oda ayrılmaması ve eşyaları çöpü attığı iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulayan Evin Elçi Denizli'nin avukatı, "Davacı evleneceğini kızlarına dahi söylememiş ve kızlarıyla tanıştırmamıştır. Loca olayı da doğru değildir. Aksine o günlerde stadyumda ailenin ve davacının arkadaşlarının olduğu mutlu görüntüler sosyal medyadan paylaşılmıştır. Müvekkilimin ağabeylerine karşılıksız para gönderildiği iddiası da gerçek dışıdır. Yapılan her ödemenin açıklaması mevcuttur. Bu ödemelerin hiçbiri müvekkilimin yakınlarına şahsi menfaatleri için yapılan ödemeler değildir. Müvekkilimin hiçbir yakını ve kendisi, arkadaşları davacıdan şahsi bir menfaat sağlamamıştır. Sponsor olduğu şeklinde göstermek son derece çirkin bir tutumdur. Müvekkilimin arkadaşı da zan altında kalmıştır. Davacı gerçekleri bilinçli şekilde çarpıtmaktadır. İddia edildiği gibi davacı yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde yalnız bırakılmamıştır" ifadelerini kullandı.

AT YARIŞI VE SANAL KUMAR OYNADIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Mustafa Denizli'nin Çaykur Rizespor'la anlaştığı dönemde müvekkili Evin Elçi Denizli'nin babasını kaybettiğini ve yalnız kaldığını cevap dilekçesinde açıklayan avukatı, "Müvekkilim hastalandığını öğrenir öğrenmez Azerbaycan'a gitmiştir. Gizli bir şekilde İstanbul'a getirilmiş ve kendisine kalp pili takılmıştır. Azerbaycan'ı bırakmasının asıl sebebi de takımın istediği başarıyı yakalayamamasıdır. Müvekkilim davacının sağlığı ile yakından ilgilenmiştir. Davacının şoförü Behzat Y. ile Behzat Y.'nin ağabeyi Nihat Y.'ye havaleler yaptığı görülmektedir. Sadece Nihat Y.'ye 2011'den beri 3 milyon 451 bin lira havale yapmıştır. Bu havalelerin davacının at yarışı ve sanal kumar oynaması nedeniyle yapıldığı tahmin edilmektedir. Şoförüne nasıl olur da tek seferde 2 milyon lira para transferi yapabilmektedir" dedi.

ANNELİK DUYGUSUNA YAŞAMASINA ENGEL OLDU

Ayrıca Evin Elçi Denizli'nin imzasının taklit edilmek suretiyle Mustafa Denizli'nin kredi çekme girişiminde bulunduğunu ve bu olay nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekleyen Evin Elçin Denizli'nin avukatı, "Şiddet iddiaları da gerçek dışıdır. Ev basma iddiasıyla ilgili olarak kamera kayıtlarının celbini istiyoruz. Manevi yalnızlığa itilen, çocuğu olma arzusu engellenen, bedensel ve ruhsal ihtiyaçlarına karşı müvekkilime duyarsız davranan Mustafa Denizli'dir. Müvekkilimin babasının TBMM'de gerçekleşen cenaze törenine Cumhurbaşkanımız katıldığından davacı bu törende göstermelik bulunmuştur. Müvekkilimin çocuk isteğini yanıtsız bırakmıştır. Anne olma isteğini davacı taraf yatak odalarını ayırarak yanıt vermiştir. Annelik duygusunu yaşamasına engel olmuştur" dedi. Evin Elçi Denizli'nin açtıkları karşı davayla Mustafa Denizli'den 2 milyon lira tazminat ile aylık 20 bin lira nafakaya hükmedilmesini ve mal varlığına da tedbir konulmasını talep etti.