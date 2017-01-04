Sosyal medya terörüne kökten çözüm geliyor

Sosyal medyadan terörü övüp provokasyon yapanların tespit edilip hesapların kapatılmasını hızlandırmak amacıyla veri merkezlerinin Türkiye’de kurulumunu sağlamak için önemli teşvikler geliştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Bakanlar Kurulu'nda sosyal medya teröristlerine karşı alınacak önlemler de masaya yatırıldı. Sosyal medyadan terörü öven ve provokasyon yapan hesapların kapatılması ve bunların kime ait olduğunun tespitinin hızlandırılması için sosyal medya bilgilerinin Türkiye'de depolanmasını amaçlayan yerli veri merkezi projelerinde yeni safhaya geçildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde başlattığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın öncelikli gündemine aldığı yerli veri merkezleri ile ilgili olarak yayımlanan 678 sayılı KHK ile özel sektör ve küresel operatörlerin veri merkezlerinin Türkiye'de kurulumunu sağlamak için önemli teşvikler geliştirildi. Yapılacak yeni çalışma ile sosyal medya teröristlerinin kimlik tespitinin daha kolay yapılabilmesi ve içerik engellemelerin hızlandırılması için Ulaştırma Bakanlığı harekete geçerek Google, YouTube, Facebook ve Twitter ile iletişim kuracak. Türkiye'de veri depolamanın maliyetinin düşüklüğü hakkında şirketler bilgilendirilecek. KHK ile veri merkezi kurmayı planlayan özel sektöre tanınan arazi tahsisi, vergi avantajı, AR-GE teşvikinden yararlanabilecekleri ve ucuz elektrik kullanabilecekleri şirketlere anlatılacak. Şirketlerin bu şekilde Türkiye'deki kullanıcılara ait verileri burada depolamalarının önü açılacak. Sosyal medya şirketlerinin veri merkezlerini Türkiye'de kurmaya ikna edilmesi ile birlikte şirketlerin Türkiye yasalarına riayet etmeleri de zorunlu olacak. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, sosyal medyada İstanbul'daki terör saldırısını öven ve saldırı nedeniyle devleti aşağılayan hesapların belirlenmesi amacıyla Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdülğüğünde 10 kişilik ekip kuruldu.



Twitter taleplerin yarısını karşılıyor

Sosyal medya üzerinden yoğun provokatif paylaşımlar artmaya başladığında Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile BTK birlikte harekete geçerken, BTK kullanıcı ya da içerik engelleme talebini sosyal medya şirketlerine iletiyor. Emniyet ise kimliklerinin tespitine yönelik çalışmaları yürütüyor. Ancak şirketler burada birçok sorun çıkarıyor. Şirketlerle süren yazışmalardan kaynaklanan gecikmeler, kimlik bilgilerini geç paylaşması ya da paylaşmak istememesi nedeniyle terör propagandasına müdahalede geç kalınabiliyor. Edinilen bilgiye göre Twitter Türkiye tarafından kendilerine yapılan başvuruların yüzde 50'sini yerine getirirken, bu oran Facebook'ta yüzde 80-85, YouTube'da ise yüzde 90-95 oranında karşılık buluyor.