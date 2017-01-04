Sürmene'de cinnet katliamı!

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bugün cinnet getiren bir şahıs, annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul'dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali Ragıpoğlu, kardeşleri Ahmet Ragıpoğlu, Elmas Ragıpoğlu ve özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu ile annesi Zehra Ragıpoğlu (80) ile Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek hepsini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Ali Ragıpoğlu'nun güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.