X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Sürmene'de cinnet katliamı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Sürmene'de cinnet katliamı!

  • Giriş Tarihi: 4.1.2017 15:00 Güncelleme Tarihi: 4.1.2017 15:00
Sürmene'de cinnet katliamı!
Sürmene'de cinnet katliamı!

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bugün cinnet getiren bir şahıs, annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul'dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali Ragıpoğlu, kardeşleri Ahmet Ragıpoğlu, Elmas Ragıpoğlu ve özürlü kardeşi Asuman Ragıpoğlu ile annesi Zehra Ragıpoğlu (80) ile Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek hepsini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Ali Ragıpoğlu'nun güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.