Vücut yakan epilasyona dava

İstanbul'da özel bir hastanede lazer epilasyon işlemi uyguladıkları Meltem B.'nin vücudunun bazı bölgelerini yakan estetiysen Dilek Ö. ve Serap E. hakkında yaralama suçundan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Doktor olmadan işlem yapılan Meltem B., "Canımın yandığını söylememe rağmen durmadılar" derken, sanıklar "Bu işin doğasında bu var" diye kendilerini savundu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyasındaki iddialara göre, kuaför Meltem B.(28) geçen yıl istenmeyen tüylerinden kurtulmak için Mecidiyeköy'de özel bir hastaneye gitti. Lazer epilasyon işlemi için servise alınan Meltem B.'ye, doktor olmadan estetiysen Dilek Ö. işlem uyguladı. İşlem sırasında birkaç defa canı yanan Meltem B.'nin uyarılarına rağmen Dilek Ö. lazer epilasyona devam etti. Tek seanslık işlem sonrası vücudunda yanıklar oluşan Meltem B. krem verilerek evine gönderildi. Gece boyu acısı dinmeyen Meltem B. hastaneye giderek rapor aldı. Ardından savcılığa giderek şikayetçi oldu.

"BU İŞİN DOĞASINDA BU VAR"



Konuyla ilgili soruşturma başlatan savcılık, Dilek Ö. ile bölüm koordinasyonu sorumlusu Serap E. hakkında yaralama suçundan 3 aydan 1 yıla kadar dava açtı. Mahkemede ifade veren, Dilek Ö., "5 yıldır estetik uzmanıyım Hastaya tedavinin yan etkilerini anlattım ve onay formu imzalattım. Akşam saatlerinde geldiği için plastik cerrahı yoktu ve işleme başladık. İğne batması gibi acılar duyduğunu söyleyince normal olduğunu belirttim" dedi. Serap E. ise, "Meltem hanım epilasyon sonrası hastaneden ayrılırken memnundu. Bizim kusurumuz yok. Ben bile işlem yaptığımda böyle şeyler yaşanıyor. Bu işin doğasında bu var" diye konuştu.

ACILARA DAYANAMADIM



Tek seans işlem için 500 lira ödediğini ve vücudunda yanıklar oluştuğunu söyleyen Meltem B. ise ifadesinde, "İşlem sırasında yanma oldu. Bikini bölgesinde aşırı yanma hissi duydum. İşlemi yapan kişiye sürekli durmasını söyledim. Ancak işlemi durdurmadı. Sonra krem verip eve gönderdiler. Acılara dayanamadım. Vücudumun birçok yerinde yanıklar oluştu. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Mahkeme delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.