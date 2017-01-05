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Buzlanan yolda 10 araç kaza yaptı

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 15:02
Buzlanan yolda 10 araç kaza yaptı
Buzlanan yolda 10 araç kaza yaptı

Karabük'te buzlanma nedeniyle aynı mevkide 10 araç kaza yaptı.

Karabük-Ankara karayolu Hamzalar köyü mevkisinde gizli buzlanma nedeniyle aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 10 araç, kayarak yol kenarındaki bariyer, refüj ve istinat duvarına çarptı.

Kazalarda yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri de ihbar üzerine yolda güvenlik önlemi aldı, karayolları ekipleri ise tuzlama çalışması yaptı.

Kazalar nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

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