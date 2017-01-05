Dikkat! Kar kapıda

Türkiye, bugün Balkanlar’dan gelen aşırı soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Yarın yoğun kar yağışı bekleniyor

Ülke genelinde bugün itibariyle yeni bir yağışlı sistemin etkili olacağı açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, yarından itibaren Balkanlar üzerinden aşırı soğuk havanın geleceğini, yoğun kar yağışı görüleceğini bildirdi. Güneş, Türkiye'nin halen yüksek basınç merkezinin etkisi altında bulunduğunu, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarıyla iç kesimlerde yer yer sisin etkili olduğunu belirtti. Bugün itibariyle doğu kesimler hariç ülke genelinde yağış görülmesi bekleniyor. Güneş, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülecek. Yağışlar Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olacak. Güneş, pazar ve pazartesi günleri kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkisini devam ettireceğini kaydetti.



HAFTA SONU UYARISI

Yarından itibaren İstanbul'da sıcaklıklar ise 8-10 derece düşecek. Şehirde yarın akşam saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağını belirten Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, "İstanbul'da cuma günü (yarın) öğle saatlerinde karla karışık yağmur yağmasını ve akşam saatlerinde sadece kar yağışı olmasını bekliyoruz. Ayrıca sıcaklıkların 8-10 derece kadar düşerek eksi 3 derece olmasını bekliyoruz. Kar yağışı cumartesi ve pazar günleri de devam edecek" dedi. Yurt genelinde haftasonu kar beklediklerini de sözlerine ekleyen Kocaman, "Kıyı kesimlerde sağanak yağmurlar görülürken, iç kesimlerin tamamında kar yağışı olacak" diye konuştu.