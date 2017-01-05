İşkence evine operasyon

Pakistan ve Afganistan uyruklu kişilerden oluşan çete, 6 kişiyi kaçırarak fidye istedi. 20 gün boyunca işkence gören rehineler operasyonla kurtarıldı

İstanbul'da Pakistan uyruklu altı kişiyi fidye için kaçıran ve ailelerinden kişi başı 70 bin dolar fidye isteyen çete çökertildi. Altı rehine, zorla alıkonuldukları ve 20 gün işkence gördükleri adrese düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Fatih'te, Pakistan ve Afganistan uyruklu yedi kişilik çete, Pakistan uyruklu altı kişiyi fidye için kaçırdı. Rehine yakınlarının başvurusu üzerine soruşturma başlatan İstanbul Emniyeti rehinelerin alıkonuldukları adresi tespit etti.



EŞZAMANLI OPERASYON

Tespit edilen iki ayrı adrese eşzamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere Timleri, 20 gündür rehin olarak tutuldukları tespit edilen altı kişiyi kurtardı. İşkence evine düzenlenen operasyonda yedi çete üyesi de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Günlerce işkence gören rehineler polis tarafından hastaneye kaldırıldı.



70 BİN DOLAR İSTEDİLER

Rehine başına 70 bin dolar fidye isteyen zanlıların, rehineleri darp ederken kaydettikleri görüntüleri ailelerine gönderdikleri ve "İstenen paraları vermezseniz öldüreceğiz" diyerek tehdit ettikleri iddia edildi. Adreste çok sayıda kelepçe ve bıçak ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri ifade edildi.