İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? - 6 Ocak Cuma okullar tatil mi?

Meteoroloji'den elde edilen son dakika hava durumu raporlarına göre yarın birçok ilde kar yağışı etkisini gösterecek. Yapılan bu uyarıların ardından ise İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu akıllara gelmeye başladı. İstanbul Valiliği'nden gelecek son dakika açıklaması olursa bu başlık altından öğrenebileceksiniz. 6 Ocak Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı mı? İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda yağan kar yağışının ardından Türkiye yine soğuk havanın etkisi altına giriyor. Meteorolojiden yapılan son dakika uyarısına göre İstanbul'da dahil olmak üzere birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan alınan bu bilgilerin ardından ''İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı'' sorusu gündem oldu. Öğrenciler İstanbul Valiliği'nden gelecek olası kar tatili haberini bekliyor. Kar yağışının şiddetinin çok olmasının beklenmesi ''İstanbul'da okullar yarın tatil mi'' sorusunu da giderek arttırıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin açıklama yaptı mı? 6 Ocak Cuma günü İstanbul'da okullar tatil mi? İşte tüm detaylar...



İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?



Meteoroloji'nin yaptığı hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da yarın yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu beklentilerin ardından öğrenci ve velilerin gözü kulağı İstanbul Valiliği'ne çevrildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin Twiter'dan kar tatili ile ilgili bir açıklama yaptığı anda bu başlık altında olacak.



SİBİRYA SOĞUKLARININ ETKİSİ ALTINA GİRİYORUZ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, hafta sonu beklenen yoğun kar yağışına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarın taşıdığı ılık hava etkisiyle sıcaklıklar 12 dereceler seviyesine kadar yükselirken, ılık ve yağışlı havanın yarın akşam saatlerine kadar il genelinde etkili olması bekleniyor. Yurdumuz, cuma günü batı kesimlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmekte olan Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek."

AKOM verilerine göre bugün 9 ila 6 derece civarında seyredecek sıcaklıklar cuma günü 2 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi günü sıfırın altında 4 ve 1 derece olması tahmin edilen sıcaklıkların yanı sıra kar fırtınası bekleniyor.

BUGÜN YAĞIŞ VAR

Ayrıca bugün metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığının 10 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü metrekareye düşmesi beklenen 15 ila 30 kilogram civarındaki yağışın, cumartesi günü kar fırtınasıyla birlikte 7 ila 15 kilogram olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü sıcaklıkların sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi beklenirken, kar yağışının çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği öngörülüyor. Çarşamba günü ise parçalı ve çok bulutlu bir hava beklentisi var.

SON 6 YILIN EN YOĞUNU İDDİASI

Habertürk'ten Nagihan Alan'ın haberine göre ise İstanbul'da yarından itibaren yağmur, cumartesi günü ise kar, hava sıcaklığındaki 15 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle geri dönüyor. Gece -6'yı göreceğimiz İstanbul'da uzmanlar 6 yıl sonra en sert kışın yaşanacağını ve etkisini 5 gün sürdüreceğini söylüyor