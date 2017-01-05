İzmir'de elektrik kesintisi! Hangi ilçe ve mahallelerde kesinti var?

Bugün İzmir'de hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak, elektrik kesintisi ne kadar sürecek, ne zaman gelecek? İşte tüm bu soruların cevabı...
İzmir'de Hangi ilçe ve mahallelerde, hangi saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak? Elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik'in açıklamalarına göre elektrik kesintisi yaşanan bölgeler şu şekilde:
İZMİR KARABAĞLAR 05.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI REİS MAHALLESİ, 9163/1, 2 - 9165/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 05.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI PEKER MAHALLESİ, 5028-5031-5076-5077-5078-5080-5103-5104-5105-5106-5107 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 05.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BARIŞ MAHALLESİ, 4095-4516-4539-4571-4572-4573-4574-4666-4668-4670-4672-4692-4692/1-4703 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BORNOVA 05.01.2017 08:00 13:00 ŞEBEKE BAKIMI BEŞYOL MAHALLESİ, SARNIÇ MAHALLESİ, GÖKÇELER MAHALLESİ, ÖZBEK MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU, EŞREF TÜRKÖZ, TURKCELL, VODAFONE, AVEA BAZ İSTASYONLARI, ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ, OPET, MUSTAFA ULUDAĞ, FESİH KUŞ, DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ, GENÇ İNŞAAT, KALYON İNŞAAT, JANDARMA VE CİVARLARI
İZMİR URLA 05.01.2017 08:30 09:30 TESİS ÇALIŞMASI KARAREİS MEVKİİ, İLTUR SİTESİ, GERMİYAN, ILDIRI, PINAR SU ÜRÜNLERİ, MİLLETVEKİLLERİ SİTESİ İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİR URLA 05.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİR URLA 05.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİR URLA 05.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YAKA MAHALLESİ, GÜR, SÜMER, YEŞİLTEPE, GENERAL, FAHRETTİN, GÜL, DEMİRCİLER, GÖKÇEN, DERYA, KIR, ŞEN, AVCILAR, KARAALAN, ŞEHİT YÜZBAŞI KEMAL, DİKMEN, IŞIK, HOROSAN, YILDIZ, DERYA, ILICA, ÇELEN, YAVUZ, ELVAN, DUMLUPINAR, ÇARDAK, ZEYTİN, 2. ÇAY SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI Y.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI A.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI AKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDESİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI İZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR BEYDAĞ 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI HALIKÖY VE YAĞCILAR MAHALLESİ
İZMİR TİRE 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI EĞRİDERE MAHALLESİ
İZMİR BAYINDIR 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ, ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 05.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ
İZMİR DİKİLİ 05.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI SALİMBEY MAHALLESİ, REYHAN, 34, 36, 38, 40, 42 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABURUN 05.01.2017 09:00 10:00 TRAFO BAKIMI ASLANBURNU CADDESİ, BURGAZ CADDESİNİN BİR KISMI, SİESTA SİTESİ, EKİNECE, ADA, 102, 103, 104, 105 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÇEŞME 05.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI OVACIK KÖY MERKEZ VE CİVARI
İZMİR ÖDEMİŞ 05.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KURUCUOVA BİR BÖLÜMÜ
İZMİR ÖDEMİŞ 05.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI ALAŞARLI MAHALLESİ
İZMİR ÖDEMİŞ 05.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI BİRGİ MAHALLESİ DÜDÜKÇÜ DERESİ MEVKİİ
İZMİR BAYRAKLI 05.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 1620/12, 1620/30, 2190, 2191, 2192, 2193, 2191/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BORNOVA 05.01.2017 13:30 18:30 ŞEBEKE BAKIMI VODAFONE, AVEA, İZYUVA OTOBÜS SON DURAĞI, ERZENE MEZARLIĞI, TURKCELL, MTA GEÇİT, ÜLKÜ KARABACAK, MURTAZA BERK, 130/2 SOKAK, ERZENE MAHALLESİ, YAPITSAN İNŞ.TİC. A.Ş, MAVA DELÜX VİLLALARI, SHELL BENZİN İST., DOSTLAR SİTESİ , ÇAMLIVADİ KONUT YAPI KOOP. VE CİVARI
İZMİR URLA 05.01.2017 16:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KARAREİS MEVKİİ, İLTUR SİTESİ, GERMİYAN, ILDIRI, PINAR SU ÜRÜNLERİ, MİLLETVEKİLLERİ SİTESİ İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİR BUCA 06.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAMLIPINAR MAHALLESİ, 220/50-51-52-57, 254/40-44-45-46-47-48-49-50, 293/13-14-40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARŞIYAKA 06.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI BAŞ PEHLİVAN KARAALİ CADDESİ VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 06.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI PEKER MAHALLESİ, 5028-5031-5076-5077-5078-5080-5103-5104-5105-5106-5107 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 06.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DEVRİM MAHALLESİ, ESKİ İZMİR CADDESİ, 3753-3753/1, 2, 3-3756-3758-3759-3759/1 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BAYRAKLI 06.01.2017 08:00 12:00 TESİS ÇALIŞMASI 7532, 7400/7, 7532/6, 7532/7, 7400/24, 7400, 7400/25 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 06.01.2017 08:30 14:30 ŞEBEKE BAKIMI KAYNAKLAR MAHALLESİ, HARA, N.BİLGİN, DOĞAM RESTAURANT, MEHMET ŞİRİN ÇİÇEK, HAVUZBAŞI RESTAURANT, MANTAR ÜRETİM TESİSİ, CELAL SELİMLER, MEHMET NURİ SALMAN, AZİZ ÇETİNOĞLU VE ARKADAŞLARI, MERVE ÖZBATIR
İZMİR TORBALI 06.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YENİKÖY TR 1, TR 2, TR 3, TR 4 TAMAMI, ÖZBEY KÖYÜ 4 ADET TRAFO TAMAMI
İZMİR URLA 06.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİR TİRE 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI EĞRİDERE MAHALLESİ
İZMİR BAYINDIR 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
İZMİR BEYDAĞ 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI HALIKÖY VE YAĞCILAR MAHALLESİ
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI Y.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI A.KIZILCA KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI AKALAN KÖYÜ BİR KISMI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİ OĞLU, DR ALİ KARAMAN CADDESİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI İZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 06.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR ÇEŞME 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI OVACIK KÖY MERKEZ VE CİVARI
İZMİR ÇEŞME 06.01.2017 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI 16 EYLÜL MAHALLESİ, 3023, 3013, 3034, 3025, 3026, 3030, 3031, 3027, 3028 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BORNOVA 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET CADDESİ, 729, 736, 785, 786, 787, 789, 789/1, 790, 791, 793, 794, 848, 854, 855, 856, 857 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BAYRAKLI 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MANAVKUYU, ADALET MAHALLESİ, 251, 277/1, 613/1, 1593, 1593/2-4-5-6-7-8-9-18, 1594/2-4-7-8-9-10-6-17-18-19-20-24-27 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BAYRAKLI 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 1593/3-9- 1594/9-10 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR DİKİLİ 06.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI KABAKUM ALTI GRUPKENT VE ÇAĞLAYAN SİTELERİ
İZMİR KARABURUN 06.01.2017 09:00 10:00 TRAFO BAKIMI MALİYE LOJMANLARI, NERGİZ SİTESİ, BODRUM CADDESİNİN BİR KISMI, KEPEZ CADDESİ, HASTANE CİVARI, DERE, SİTE SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR ÖDEMİŞ 06.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KUTLUBEYLER MAHALLESİ
İZMİR BAYINDIR 06.01.2017 10:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI ERGENLİ, DEREKÖY, KIZILOBA, SARIYURT, HİSARLIK, ALANKIYI MAHALLELERİ TAMAMI VE CİVARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BUCA 07.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ADATEPE MAHALLESİ, -KIBRIS CADDESİ, ÖZMEN CADDESİ, 65-64-67-69-71-73-66-75 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR BUCA 07.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ, 694/6-7-33-37-38-40, 696/10-11-14 SOKAKLAR İLE İNÖNÜ, GÖKSU MAHALLESİ, 682, 682/1-3-9-11, 683, 684, 684/2-5-6-7-13 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KONAK 07.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖZGÜR MAHALLESİ 3071-3603-3961/4-3971-3972/3 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KONAK 07.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI " 1. KADRİYE MAHALLESİ 626-628-629-630-631-674-703-704-705-707-712 SOKAKLAR VE CİVARI "
İZMİR KARABAĞLAR 07.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI "ÖZGÜR MAHALLESİ, 3915-3918-3921-3923-3922-3931-3932-3932/1-3933-3952-3953 SOKAKLAR VE CİVARI"
İZMİR KARABAĞLAR 07.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI YÜZBAŞI ŞERAFETTİN MAHALLESİ 3933-3940-3952-3954 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 07.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KİBAR MAHALLESİ ESKİ İZMİR CADDESİ, 3760-3775-3778-3782 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARABAĞLAR 07.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KİBAR MAHALLESİ ESKİ İZMİR CAD.-3781-3782-3785-3786 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR KARŞIYAKA 07.01.2017 08:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 7448/17, 7448/18, 7563/5, 7563/7 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR URLA 07.01.2017 08:00 18:00 TEİAŞ ENERJİ İLETİM HATTINDAKİ ONARIM ÇALIŞMASI YAĞCILAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLU ABONELER İLE 1080, 1048, 1045, 1098, 1085, 1087, 1151, 1142, 1107, 1087/1, 1087/2 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR URLA 07.01.2017 08:30 09:00 TEİAŞ ENERJİ İLETİM HATTINDAKİ ONARIM ÇALIŞMASI İÇMELER MAHALLESİ, TOROSAN MAHALLESİ, ALTINTAŞ MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ, PINARDERE, KÜPALAN MEVKİİ İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER
İZMİR BEYDAĞ 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI HALIKÖY VE YAĞCILAR MAHALLESİ
İZMİR URLA 07.01.2017 08:30 17:00 TESİS ÇALIŞMASI GÜLBAHÇE MAHALLESİ KÖYİÇİ MEVKİİ
İZMİR TORBALI 07.01.2017 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIMI ÖZBEY KÖYÜ, 4009, 4007, 4038, 4052, 4013, 4047 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR TORBALI 07.01.2017 08:30 15:00 TESİS ÇALIŞMASI AYRANCILAR- FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ, İHLAS CADDESİ, , 20 , 21, 22, 26, 28, 13, 8104, 8017, 8109, 8113 SOKAKLAR KESİLECEKTİR.
İZMİR BORNOVA 07.01.2017 08:30 17:30 ŞEBEKE BAKIMI GÖKÇELER MAHALLESİ, ORMAN İŞLETME, GENÇ İNŞAAT MICIR OCAKLARI, FESİH KUŞ
İZMİR TİRE 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI EĞRİDERE MAHALLESİ
İZMİR BAYINDIR 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ÇİFTÇİGEDİĞİ MAHALLESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR BAYINDIR 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI GENCER MEVKİİ VE ÇEVRESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ELİFLİ MAHALLESİ
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI KIZILCAOVA MAHALLESİ TR-1 TRAFOSU TAMAMI
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI Y.KIZILCA KÖYÜ TAMAMI
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI A.KIZILCA KÖYÜ TAMAMI
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI AKALAN KÖYÜ TAMAMI
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI ATATÜRK BULVARI, İNÖNÜ, VALİ KAZIM DİRİK, MESERETÇİOĞL, DR ALİ KARAMAN CADDESİ, 176, 177, 178, 182, 183, 207, 210, 302, 304, 305, 306 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI İZMİR, 8 EYLÜL, HOCA AHMAT YESEVİ CADDESİ, 80/1, 81/1, 82, 84, 85, 86/1, 88/3, 89, 99, 102, 103/1, 106, 108, 109 SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, ATATÜRK CADDESİ, TESLİMOĞLU, STADYUM, ÇAMLI, ÖĞRETMENLER, OKUL SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 08:30 17:30 TESİS ÇALIŞMASI SÜTÇÜLER KÖYÜ BİR BÖLÜMÜ, AKEVLER CADDESİ, YEŞİLYURT, GÜNEŞ, GÖÇMEN, KAHYALAR, KONAK, BATI, GÜMÜŞTEL, BALTAALANI, YEŞİLYURT SOKAKLAR VE CİVARLARI
İZMİR ALİAĞA 07.01.2017 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIMI KOCAER 3-ÖZKAN ÇELİK ŞANİYE-CEM DEMİR
İZMİR ÖDEMİŞ 07.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KUTLUBEYLER MAHALLESİ
İZMİR ÖDEMİŞ 07.01.2017 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI BÜLBÜLLER MAHALLESİ
İZMİR TİRE 07.01.2017 09:00 15:30 ŞEBEKE BAKIMI KOCAALİLER MAHALLESİ
İZMİR GAZİEMİR 07.01.2017 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL MAHALLESİ, AKÇAY CADDESİ, KAHRAMANLAR CADDESİ, ÖNDER CADDESİ, HAVA EĞTİM YOLU ÜZERİ, MENEKŞE, 302, 303, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315, 340, 341 , 342 , 343 , 344 , 345 , 346 , 347, 348 SOKAKLAR VE CİVARI
İZMİR GÜZELBAHÇE 07.01.2017 09:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ÇAMLI EGEKOOP 4 MEVSİM KONAKLARI
İZMİR SEFERİHİSAR 07.01.2017 09:00 16:00 TESİS ÇALIŞMASI CAMİKEBİR MAHALLESİ, GÖZSÜZLER CADDESİ, 2. ÇIKMAZ SOKAK, 85/6 SOKAK VE CİVARI
İZMİR BERGAMA 07.01.2017 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIMI SELÇUK MAHALLESİ, MUSELLA BAYIRI YOLU, LALELİ CAMİİ SOKAK, 1. YENİ SOKAK VE CİVARI
İZMİR DİKİLİ 07.01.2017 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIMI KABAKUMALTI GRUPKENT, ÇAĞLAYAN SİTELERİ
İZMİR TİRE 07.01.2017 10:00 15:00 TESİS ÇALIŞMASI KIZILCAAVLU MAHALLESİ
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 10:00 15:00 ŞEBEKE BAKIMI HALİLBEYLİ KÖYÜ ÇARŞI MEYDANI VE CİVARLARI
İZMİR KEMALPAŞA 07.01.2017 11:00 13:00 TESİS ÇALIŞMASI ÖREN, YİĞİTLER, BAĞYURDU, SARILAR, SİNANCILAR, OVACIK, HİSARLIK, HALİLBEYLİ, GÖKÇEYURT, YEŞİLYURT, ZEAMET, SARIÇALI, HAMZABABA KÖYLERİ TAMAMI, ZEHRA ATAK, HANTAT GIDA, ARMUTLU TOPRAK SU-1, 2, 5, ZEYNEP İŞÇİ, MEHMET YURT, FATMA ORMAN, RAFET KARSLI, NERİMAN ZÜMBÜLOĞLU, KENAN YAZAR, OSMAN BAKAR, OKAN KARABOĞA, ALİ ZOHRE, İSMAİL ARMAĞAN, ÇİĞDEM YÜNGÜN, HİKMET ÇIĞLIK, SAADETİN SAĞLAM, ZEKAYİ YURT, KENAL OK, ZÜBEYİR ARAS, ALİ DEVECİ, OSMAN ORTAK, MEHMET AYBAKTI, ÖREN TOPRAK SULAMA 1, HALİLYETKİN, HALİL ÖZIŞIK, AYŞE KÜBRA DEVECİ, ÖREN SULAMA KOOPERATİFİ, ZAFER KAPLAN, MARİO GİOVANNİ SPONZA, YUNUS YÜKSEL, IŞIK TARIM, MÜFETTER TAŞ, NİYAZİ BİRCAN, SÜLÜN TAVUKÇULUK, HATİCE DİNÇER, ÜÇLER GIDA, BÜNEŞ SU, ERBİLİN ZEYTİNCİLİK, İSMAİL ASLANOĞLU, RAHMİ ÖZTÜRK, NİHAT KURT, ANTEPLİ ZEYTİN YAĞI, ESAT VURAL, KUTLUTAD YAĞ, İZMİR ORMAN İŞLETMESİ , TÜRKCELL İLETİŞİM, AHMET DEMİROK, İLHAN BARDAK, İSA ÇETİN, RECEP GÖMENGİL, MELİK YAZIR, İBRAHİM KAYA, HALİLBEYLİ MEZBAHANESİ, MUSTAFA UÇARŞAHİN, İZSU HALİLBEYLİ ARITMA, VAHDETTİN ALDIRMAZ, İLHAN KIYGAN, SARIÇALI SULAMA KOOPERATİFİ, SARIÇALI İZSU, FATMA EKMEKÇİ, GÖKÇEYURT İZSU, CANÖZLER YEM, YIILTAŞ ORGANİK, ERHAN BÜYÜKSAM, MURAT FEYYAZ BENGİ, HEMSİ TARIM, ŞERİFE ÖZNUR CEMİLOĞLU, ORKA TARIM ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CİVARLARI
İZMİR URLA 07.01.2017 17:30 18:00 TEİAŞ ENERJİ İLETİM HATTINDAKİ ONARIM ÇALIŞMASI İÇMELER MAHALLESİ, TOROSAN MAHALLESİ, ALTINTAŞ MAHALLESİNİN BİR BÖLÜMÜ, PINARDERE, KÜPALAN MEVKİİ İLE BU BÖLGELERDEKİ ÖZEL TRAFOLU ABONELER