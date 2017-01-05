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Kazaya davetiye çıkardılar

İHA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 16:33
Kazaya davetiye çıkardılar
Kazaya davetiye çıkardılar

TEM otoyolu Silivri mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle sıkışan trafikten kaçmak isteyen sürücüler, ters istikamette seyir ederek faciaya davetiye çıkarttı.

TEM otoyolu Silivri mevkiinde dün gece meydana gelen kazada bir tır yan yattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan tırı kaldırma çalışmalarına başladı. Ekipler bu sırada TEM otoyolunun bir şeridini trafiğe kapattı. Kaza nedeniyle sıkışan trafikten kaçmak isteyen şoförler ise faciaya davetiye çıkardı. Kaza olduğunu gören ve trafikte ilerlemekte zorlanan sürücüler, direksiyon kırarak otoyolun ortasında geri dönüş yaptı. Geri dönen sürücüler ters şeritten gitmeye devam etti.

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