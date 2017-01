Konya Bursa ve Eskişehir'de yarın okullar tatil olacak mı? - 6 Ocak Cuma okullar tatil mi?

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu raporlarının ardından beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışının etkisini arttırmasının ardından gözler Valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarına çevrildi. Kar yağışının etkisini gösterdiği Eskişehir Konya ve Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? 6 Ocak Cuma okulların tatil olduğum illere bu nbaşlık altından ulaşabileceksiniz. Valiliklerden gelecek son dakika açıklamaları sabah.com.tr'de.

Meteorolojiden elde edilen son dakika hava durumu tahminlerine göre kar yağışı bazı illerde etkisini gösterecek ve yarın da yağışlar devam edecek. Bu uyarıların ardından öğrenci ve velilerin gözü yine Valiliklerden gelecek kar tatili açıklamalarına çevrildi. Eskişehir Konya ve Bursa'da yarın okullar tatil olacak mı? sorusu sıkça aratılmaya başladı. Biz de 6 Ocak Cuma günü tatil olan illeri bu başlık altında sizler için derleyeceğiz. Valiliklerden yapılacak son dakika açıklamaları an be an haberimizde olacak.



YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 6 OCAK CUMA



Hava durumu tahminlerine göre kar yağışının etkisini göstereceği Konya, Bursa ve Eskişehir'de yarın okullar tatil olacak mı? sorusu binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. Henüz kar tatiline ilişkin Valiliklerden yapılan bir açıklama olmadı. Kar tatili açıklamalarını geldikçe buradan takip edebilirsiniz.



HAVALAR NASIL OLACAK?



Türkiye'nin, Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini açıklayan uzmanlar, İstanbul'da yarından itibaren 4-5 gün süreyle kar yağışının görüleceğini belirtti.



İstanbul'da sıcaklıkların eksi 5 dereceye kadar ineceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Ahmet Uçar, "Tüm yurtta etkisini gösterecek kar yağışı 4 gün sürecek. İstanbul'da perşembe günü yağmur, Cuma günü öğle saatlerine kadar yağmur, öğleden sonra karla karışık yağmur ve akşam saatlerinde ise kar tamamen etkisini gösterecek. Özellikle cumartesi ve pazar günü tüm yurtta kar etkisini gösterecek. Yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Bununla birlikte don ve buzlanmaların da yaşanacağını tahmin ediyoruz. Soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar 15 derece kadar azalacak. İstanbul'da bugün (dün) görülen 10 derecelik sıcaklık, önümüzdeki hafta ortasına kadar sıfırın üstüne çıkamayacak" dedi.



13 DERECE BİRDEN DÜŞECEK



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise şöyle dedi: "Kar yağışı İstanbul'da cuma gecesi başlayacak. Haftaya pazartesiye kadar devam edecek ve Salı günü şiddetini artıracak. Çarşamba günü öğle saatlerinde kar etkisini kaybedecek ama soğuk hava devam edecek. Kar 5 gün yağacak ama etkisi daha uzun sürecek. Yaklaşık bir hafta da zeminde kalacak gibi gözüküyor. İstanbul'da sıcaklıklar bir günde yaklaşık 13 derece azalacak. Sıcaklıklar eksi 3 dereceye kadar düşecek."



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, şöyle:



"Ülkemiz halen Yüksek Basınç Merkezinin etkisi altında olup, mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte iç kesimlerde yer yer sis hadisesi etkili olmaktadır. Bugün akşam saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerden başlayarak, 5 Ocak Perşembe günü doğu kesimler hariç ülke genelinde yağışlar görülmesi bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Perşembe günü kuzey, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



6 Ocak Cuma günü, batı kesimlerde ilk önce kuvvetli lodosla beraber Marmara ve Ege'de yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, önce Trakya'da, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde İstanbul ve Marmara genelinde kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.



7 Ocak Cumartesi günü, kar yağışlarının iç kesimlere doğru etki alanını genişletmesi; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesi bekleniyor.



8 Ocak Pazar ve 9 Ocak Pazartesi günleri, kar yağışlarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.



Perşembe günü iç ve batı kesimlerde kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte artacak hava sıcaklığının, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla, hafta sonu iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı bekleniyor."