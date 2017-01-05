Meteorolojiden 4 il için yağış uyarısı

Hava sıcaklığı, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Yurt genelinde etkisini gösterecek olan yağışlar, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ve Antalya'nın çevre ilçelerinde kuvvetli olacak. İstanbul'da sağanak yağmur etkili olurken, başkentte sabah saatlerinde aralıklı kar yağışı, öğle saatlerinden itibaren de karla karışık yağmurlu görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Bingöl ve Samsun çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ve Antalya'nın çevre ilçelerinde kuvvetli olmak üzere, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Adıyaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek.







KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışlar, Kıyı Ege, Çanakkale'nin güneyi, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güneyi ve Antalya'nın çevre ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacak. Kuvvetli yağışlar nedeniyle su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Rüzgar ise Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.





BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Bilecik çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



EGE BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar, Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.



AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmur ve sağanak, iç kesimleri yüksekleri ile Isparta çevreleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Yağışlar, Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yerel olarak kuvvetli olacak. Rüzgar, batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile zamanla bölge geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Rüzgar, güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esecek.



BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, batısı ile zamanla bölge geneli çok bulutlu, Çorum, Samsun ve Amasya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri yağışlı geçecek. Yağışlar, Samsun çevrelerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Rüzgar, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esecek. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.



DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Bingöl ve Erzurum çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.





BAZI İLLERDE HAVA DURUMU





İSTANBUL: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. (12)



İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak. (15)



ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. (13)



ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, çevre ilçelerinde yer yer kuvvetli olacak. (15)



ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu. (3)



SAMSUN: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu. (14)



ERZURUM: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı. (-3)



DİYARBAKIR: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı. (6)