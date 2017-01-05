Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 5 Ocak 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 481. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu haftanın kazandıran numaraları 8, 14, 19, 25, 27 ve 31 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 638 bin 89 lira haftaya devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar haberimizde

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 481. hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu haftanın kazandıran numaraları 8, 14, 19, 25, 27 ve 31 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 9 milyon 638 bin 89 lira 45 kuruş haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 83 kişi 7 bin 689'ar lira, 4 bilen 4 bin 253 kişi 161 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 83 bin 512 kişi 14 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 507 bin 166 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 813 bin 143 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 12 bin 997 lira 20 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye, bu hafta altıncı kez devretmiş oldu.