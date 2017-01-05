X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 5 Ocak 2017
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

- - 5 Ocak 2017

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 23:54 Güncelleme Tarihi: 6.1.2017 00:07
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 5 Ocak 2017
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 5 Ocak 2017

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 481. hafta çekilişi yapıldı. haftanın kazandıran numaraları 8, 14, 19, 25, 27 ve 31 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmayınca 9 milyon 638 bin 89 lira haftaya devretti. hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyununun 481. hafta çekilişi yapıldı. haftanın kazandıran numaraları 8, 14, 19, 25, 27 ve 31 olarak belirlendi. itibarıyla 9 milyon 638 bin 89 lira 45 kuruş haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 83 kişi 7 bin 689'ar lira, 4 bilen 4 bin 253 kişi 161 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 83 bin 512 kişi 14 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 507 bin 166 lira 60 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, hasılattan KDV olarak 1 milyon 813 bin 143 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 12 bin 997 lira 20 kuruş kamuya aktarılacak.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye, bu hafta altıncı kez devretmiş oldu.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.