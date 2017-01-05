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Minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı

İHA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 10:33 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 10:42
Minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı
Minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 25 yaralı

Hatay’da sınırdan yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyrukluları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Altınözü Kavşağı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından 31 ATZ 24 plakalı minibüs şüphelenilmesi üzerine durdurulmak istendi. "Dur" ikazına uymayan minibüs, Narlıca Mahallesi'nde ara sokaklara girdikten sonra çevre yolunun Reyhanlı ilçesi istikametinde kaçarken Narlıca Üst Geçidi'nde bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Çoğunluğu çocuk olan yaralılar, ambulanslar ile Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada ölen ve yaralananların uyrukları ve kimliklerinin tespit edilmesine çalışılırken, olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

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