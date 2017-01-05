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Müşteriyi vuran ciye adli kontrol

İHA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 14:51 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 14:55
Müşteriyi vuran pideciye adli kontrol
Müşteriyi vuran pideciye adli kontrol

'da müşterisini vuran ci çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'un ilçesi Hastane Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, A.Ş.(47), S.Y.(29)'ye ait salonuna giderek lahmacun yaptırmış ve lahmacunu beğenmeyince aralarında tartışma çıkmış, pideci tabancayla müşteriyi sol dizinin üst kısmından vurarak yaralamıştı.

"ALKOLLÜYDÜ... KÜFÜR ETTİ..."

Olaydan sonra kaçan pideci S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pideci S.Y., A.Ş.'nin alkollü olduğunu ve çıkan tartışmada kendisine küfür edince onu vurduğunu ileri sürdü.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.Y. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren S.Y., tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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