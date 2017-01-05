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Otomobil aracına çarptı: 3 yaralı

AA
  • Giriş Tarihi: 5.1.2017 05:57 Güncelleme Tarihi: 5.1.2017 05:57
Otomobil polis aracına çarptı: 3 yaralı
Otomobil polis aracına çarptı: 3 yaralı

'in ilçesinde bir otomobilin aracına çarpması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

'dan yönüne giden Mehmet Taylan Doğan idaresindeki 16 MCB 22 plakalı otomobil, Yeşillik Caddesi Çamlık Kavşağı'nda memuru Himmet Sargın'ın (43) kullandığı 35 A 64261 plakalı devriye aracına çarptı.

Kazada, sürücüler Doğan ve Sargın ile polis aracında bulunan Mehmet Zeki Atabay (46) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Işık ihlali yaparak kazaya neden olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsü Doğan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

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