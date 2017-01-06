Asitçi enişte davasında flaş gelişme!

Eşinin üç yaşındaki yeğeni Y.K.'nın yüzüne asitli içerikli madde attığı gerekçesiyle "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman'ın dosyası, tarafların itirazı üzerine İstinaf Mahkemesi'ne geldi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2016 tarihinde eşinin üç yaşındaki yeğeni Y.K.'nın yüzüne asitli madde attığı gerekçesi ile 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırılan Cihan Araçman'ın dosyasını, cezayı çok bulan sanık ile cezayı az bulan müşteki ve duruşma savcısının istinaf talebi üzerine İstinaf Mahkemesi'ne yolladı. Dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde "Kasten yaralama" suçlarına bakan 11. Ceza Dairesi'ne ulaştı. Dosyanın, 11. Ceza Dairesi Başkanı Tahsin Doğan'ın incelemesinde olduğu öğrenildi. Başkan Doğan'ın inceleme sonrası mahkeme heyeti ile müzakere yaparak yerel mahkeme kararını değerlendirmek için duruşma açıp açmamaya karar vereceği öğrenildi. Başkan Doğan'ın mahkeme heyeti ile yapacağı toplantı sonrası ya duruşma günü vererek taraflara tebligat çıkarması ya da duruşma yapmadan dosya hakkında heyetle birlikte karar vermesi bekleniyor.

DOSYANIN GEÇMİŞİ



Cihan Araçman, 17 Ekim 2015 tarihinde Ataşehir'de ailece gittikleri restoranın oyun alanında oynayan eşinin kızkardeşinin üç yaşındaki oğlu Y.K.'nın suratına asit içerikli madde attığı gerekçesi ile gözaltına alındı. Ardından tutuklanan Cihan Araçman için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2016 tarihinde Cihan Araçman'ı, "Kasten yaralama" suçundan 9 yıl 36 ay hapis cezasına çarptırdı. Cihan Araçman cezayı çok bulduğu için, Y.K.'nın ailesi ve duruşma savcısı da cezayı az bulduğu için İstinaf talebinde bulundu. Dosyaya bakan Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'ne yolladı.