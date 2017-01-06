İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şöyle:
Saat Sefer
07.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'nun iptal seferleri şöyle:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:10 Bostanci-Kartal/Yalova Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
14:30 Yalova-Tuzla-Kartal Deniz Otobüsü